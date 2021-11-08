朱立倫不出席公投發表會 民進黨：感受民意轉向想脫逃
4大公投案將於12月18日投票，國民黨主席朱立倫原預定出席中選會主辦的意見發表會，不過傳出為了避免「下駟對上駟」與民進黨青壯世代交鋒，而改為不出席，國民黨還對此表示，只要民進黨換成兼任黨主席的總統蔡英文出席，那朱立倫就也會上陣；民進黨發言人周江杰對此表示，行政院針對公投案派出經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲以及相關主政官員與學者專家代表反方，負責任的向民眾闡述正確資訊，根本無所謂上、下駟的問題；反觀國民黨滿腦子政治操作、整天製造假訊息，現在顯然是感受到民意轉向，想要臨陣脫逃。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-08 10:36:42｜2021-11-08 10:37:04
周江杰指出，朱立倫等藍營要角之前喊出要代表國民黨出席公投電視發表會，現在突然又不參加，策略也從「4好」退居「2好」，莫非是終於認知到民意轉向，加上國民黨自己的縣市長都公開打臉黨中央，所以想要臨陣脫逃？
周江杰表示，朱立倫等國民黨高層迴避電視說明會，企圖臨陣脫逃，卻叫陣要和蔡英文辯論，顯然是想轉移公投「對事不對人」的本質，想要謀求個人政治聲量和鞏固黨主席地位而已，這種將公投操作成政治鬥爭工具的企圖，已是「司馬昭之心路人皆知」。民進黨相信，透過電視說明會的完整呈現，更能讓民眾了解國民黨企圖用公投來搗亂施政的意圖。
周江杰強調，國民黨只會不斷扭曲蔡英文的話、製造假訊息和假影片，把去年就已經被許多人踢爆字幕造假的影片，重新拿出來消費和煽動人民。再次呼籲國民黨，應該傳遞正確資訊，並且更正錯假資訊，不要屆時又在電視說明會上成為錯假資訊的始作俑者。