《大學法》改革啟動！將翻轉校長遴選、校務會議結構

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大學自治淪虛設 學生席次僅10%成形式民主
台學聯高教委員會主委黃彥誠表示，距離《大學法》上次大規模修法已經過16年，但時至今日不僅沒有落實學生自治，且台灣高等教育已經到了不得不面對少子化、產學落差、學歷貶值等結構性困境的時刻，政府應召開「高教國是會議」，解決台灣高等教育的長年沉痾。
學生自治存在許多弊病，台學聯理事長黃亭偉說，校園治理需要更大程度保障教師及學生的參與，且師生應有共同討論、決策的權利及義務，但校方時常藉由《大學法》第33條「學生生活、課業及獎懲相關規定制定」的模糊定義，將許多決策重大事項的會議排除學生、教師代表參與。
黃亭偉進一步說明，校內一級主管在各級會議掌權過大，一級主管透過校長的任命，掌握會議整體權力，甚至使應讓全校師生參與的校務會議，淪為形式上的民主，一級主管為事務官性質，應取消其校務會議席次、不得表決，將行政權及校務會議審議權區分。
校方決策木已成舟 學生自治只能處理下游議題
政治大學學生會會長陳思妤提到，學校對於很多決策並不會主動與學生溝通，都要學生代表主動發表意見，校方才會邀請學生，但要不是僅是「列席」並不具有投票、發言權利，就是校方決定早木已成舟，「學生就算大聲疾呼，也只能爭取到折衷方案，最終只能處理一些下游議題，無法從最源頭做出改變。」
而對於校長遴選制度更改席次問題，陳思妤認為，許多學校的學生根本無法進入遴選委員會，「我們如此看重校長、看重教育、看重大學生的在社會中的角色，但對於學生直接以委員身分參與遴委會卻毫無著墨。」雖然政大21人的校長遴選委員會具有1席學生代表席次，但光是教師、研究人員就有7席，以校內的師生、行政人員組成比例看來，過於懸殊，有很大的改進空間。