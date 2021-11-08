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荷爾蒙受體為陽性的乳癌患者，其腫瘤的生長會受到女性荷爾蒙的影響。陳鵬宇醫師解釋，這類患者前線多會採用荷爾蒙治療，若HER2受體為陰性，面臨轉移復發時，後線其他可用的治療選擇就僅剩下化療，因為副作用影響較大，患者多聞化療色變；一些年長、身體狀況較差的患者，因為恐無法承受化療的衝擊，甚至面對必須直接轉入安寧緩和治療的困境。
「CDK4/6抑制劑的加入可說是game changer！顛覆了荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌的治療策略，不僅加強前線荷爾蒙治療的效果，改善以往動輒半年就要換藥的窘境，使戰線能拉得更長，接受化療的時間可大幅延後到4年之後，讓患者活得又久又好。」陳鵬宇醫師分析，正因為CDK4/6抑制劑能帶給患者如此大的助益，因此也被列入眾多國際治療指引如美國權威癌症治療指引NCCN中，成為針對荷爾蒙陽性/HER2陰性的晚期或轉移乳癌第一線的治療首選。
口服用藥便利 一個月開藥一次
CDK4/6抑制劑在給藥方式與週期上，也較傳統化療佔優勢。陳鵬宇醫師說明，CDK4/6抑制劑是口服藥物，不用像注射化療一樣需要到院進行，且給藥週期為28天一次，相較於常見化療的3週為長，患者無需頻繁來院。陳鵬宇醫師舉自身門診患者為例，有遠從台東東河鄉來就診的年長患者，服用CDK4/6抑制劑處方後，病情控制穩定，副作用也少，因此前陣子新冠疫情較嚴峻時，甚至透過遠端看診系統，醫師就能完成問診後寄藥，便利性高；此外，有些住得較近的年長患者在使用CDK4/6抑制劑後，也一改之前因化療導致身體狀況較虛弱，需要家屬陪診的狀況，可以一個人回診，大幅減輕患者自身與照護者負擔。
目前針對停經後轉移性乳癌，健保已有條件給付CDK4/6抑制劑的使用，緩解部分患者的經濟負擔。陳鵬宇醫師提到，近期(110年10月)健保給付規定有適度放寬，以往只限於轉移後的第一線治療才有給付，也就是說若轉移後曾使用過任何其他治療就不符合條件，新規定在排除單純骨轉移者後，拿掉此限制，讓患者在後線也能有適用的機會。
陳醫師鼓勵所有乳癌患者，以目前進步的治療來看，乳癌即使轉移也已非絕症，在新型藥物的陸續問世後，逐漸邁向與癌共存，如控制慢性病般的模式，因此患者千萬不要聞癌色變，或是隱瞞病情、逃避治療，多與醫師討論治療選擇，晚期患者也可能穩定控制病情，擁有良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 拖延治療乳房潰爛飄異味 荷爾蒙搭標靶助延緩化療
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