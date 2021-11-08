童星媽曝光孫協志私下暖舉　夏宇童被粉絲狂催生

43歲男星孫協志因為個性溫柔，對後輩很體貼，在演藝圈常被誇讚是暖男，最近童星「迷你禮兵孫孫」的媽媽就在臉書透露，他不只對女生好，對小朋友也很友善，會緩和孩子在錄影時的緊張，是個暖心的大哥哥，沒想到好友夏宇童回覆該則留言，稱讚「孫孫」也很棒，卻被粉絲們瘋狂催生，期待他們趕緊有愛的結晶。





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▲6歲的孫孫錄製《明星許願池》，獲得主持人孫協志貼心照顧（右圖）。（圖／翻攝迷你禮兵孫孫FB）

6歲的「迷你禮兵孫孫」擅長儀隊表演，拋槍、耍槍招式一流，常受邀到重要場合表演，他媽媽表示最近帶孫孫到民視錄製綜藝節目《明星許願池》，因為準備時間較倉促，前後僅一個禮拜，現場操槍表現不錯，但進攝影棚看見眾多明星，難免會怯場害羞，講話很小聲，她擔心兒子演出效果不好，對製作單位不好意思。





沒想到錄影時，孫協志特別過來安慰孫孫，「小朋友不像大人一樣世故，緊張是難免的，別在意」，貼心的一番話緩和了她們的感受，連中場休息時間，她要過去拿水給孫孫喝，結果看到夏宇童正拿了一瓶杯水給孩子喝，頓時感覺主持群都好暖啊。





▲夏宇童回覆留言，卻被粉絲瘋狂催生。（圖／翻攝迷你禮兵孫孫FB）

孫孫的媽媽在臉書曝光此事，並標籤了孫協志、夏宇童這對好朋友，獲得夏宇童回覆「孫孫很棒，是個體貼的小孩唷」，結果粉絲變成催生大隊，在底下留言「宇童姐姐快點生小孩啦！」、「跟協志哥生一個吧？」、「那你要生嗎？期待喔」，期待這對演藝圈情侶趕快有好消息。



