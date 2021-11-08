藍營更換名單避對下駟　綠黨團：朱立倫是上駟？

4大公投案將於12月18日投票，國民黨主席朱立倫原預定出席中選會主辦的意見發表會，不過傳出為了避免「下駟對上駟」而更換名單。立法院民進黨團今（8）日召開記者會，幹事長劉世芳說，反方派出的是經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、經濟部政務次長曾文生、內政部次長陳宗彥，這4名都是行政院高級官員，能提出的說法、講法難道是下駟嗎？國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人就是上駟嗎？
記者王敏旭／台北報導
2021-11-08 10:55:33
劉世芳說，4大公投案，攸關全體國民經濟發展、國際貿易、國民健康、能源轉型，正方代表除了民間團體外，國民黨初次名單有朱立倫、江啟臣、林為洲、連勝文、趙少康、羅智強，若說明會上邏輯說得很清楚，就可以讓民眾投下同意、不同意票，但國民黨卻當政治操作的舞台，用了「下駟對上駟」。
副幹事長黃世杰表示，朱立倫剛接任國民黨主席時，強調公投是對政府不信任投票，11月1日說四大公投、四好全壘打，但3個藍營執政縣市卻說不同意，11月7日就改口說國民黨只有提案2案，另外2案是民團提出，這對公投不是負責任，也不是為台灣人民著想。
書記長蔡適應指出，朱立倫在新北市長任內說過，不允許核電廠的乾式貯存場能夠取得使用執照，所以目前核一、核二廠核廢料還真沒地方去，朱立倫主張核四公投案要同意時實在不負責任，不如主張把核廢料放在國民黨中央黨部，在這議題才會有一致性，不然是「在新北朱立倫打臉國民黨的朱立倫」。
劉世芳表示，宜蘭縣長林姿妙反對重啟核四、新北市長侯友宜提到核廢料沒解決怎麼用核電、台中市長盧秀燕堅決反對核四興建在台中。國民黨3名最有戰鬥力的首長，對公投看法都跟朱立倫主席不一樣，朱立倫應該要說清楚，公投案到底是政治操作，還是對國家未來經濟發展有利，希望朱立倫能夠早日回答。