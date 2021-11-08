元宇宙發展兩大黑洞　專家直指隱私及資安

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元宇宙被視為沉浸式的社群工具、終極版的虛擬/擴增實境（VR/AR）應用，傳說人類意識可在雲端永垂不朽的數位永生（Digital Immortality）也被寄望在元宇宙中實現；不過，KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤認為，投資界經常放大新科技的長期效益預期，忽略眼前的實務風險門檻。
謝昀澤直言，元宇宙要能發展下去，除商業模式、應用創新、5G/6G網路頻寬、頭戴裝置輕巧等條件外，隱私與資安是關鍵；觀察過去新興科技發展，因無法解決資訊風險問題而夭折的創意產品比比皆是，尤其是穿戴式裝置及家庭智慧設備。
要透過人工智慧（AI）運算建構出虛擬世界，謝昀澤指出，勢必要讓使用者穿戴具有許多感測器的穿戴式AR/VR裝置，全面搜集表情、眼部運動、手部活動、說話語音、生物辨識特徵與周遭環境等數據，包含移動、購買、交談對象、思考邏輯、應對態度，甚至價值觀、雜念等，也會全數被記錄。
目前已存在許多新興科技風險事件，如穿戴裝置或雲端儲存資料遭駭客入侵，平台廠商隱私大數據濫用、虛擬貨幣盜失、使用人工智慧製作假新聞等。謝昀澤認為，「這些不但不會消失，還將全數由元宇宙繼承，並在交互作用及加乘效果下更為嚴重。」
以近期發生的人工智慧換臉（Deepfake）事件為例，元宇宙空間因真實與虛擬界線的模糊化及匿名化的特性，將使真假更撲朔迷離。預期在可見的未來，「元宇宙訊息確信與查證中心」會是熱門行業、「元宇宙資訊防護戰警」將是高薪稀缺職位，「元宇宙隱私受害者聯盟」則可能是擁有最多會員的公益團體。
回歸現實，KPMG安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇提醒，民眾在接受線上服務時一定要「停看聽」。第一，登錄新服務前，預設「停止」分享如位置、通訊錄、照片、健康等過多隱私資料，並減少將線上服務允許串聯至其他不同的APP或社群媒體帳號。
第二，仔細地閱讀隱私保護政策，尤其是關於蒐集資料類別、提供外部利用等章節，並確認各種隱私設定；第三，保持風險敏感度，透過各種管道獲知最新訊息，若有隱私相關疑慮，立即退出或刪除相關應用服務、APP或軟體。（編輯：張良知）1101108