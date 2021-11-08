買平板、筆電先等等！盤點4大品牌雙11優惠　入手前先看

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因應雙11 MSI搶先推出「1111搶購秘笈」，11/8至11/28活動期間購買GF65 Thin、Creator Z16及Summit E13 Flip Evo等幾款1111指定筆電，立即享超過萬元折扣；此外，活動期間於授權經銷通路購買任一款MSI筆記型電腦，完成產品註冊及活動登錄，就有機會將LINE POINTS 1萬1110點帶回家。
GF65 Thin是MSI電競筆電旗下熱銷商品，外蓋與鍵盤面皆採用金屬材質設計，搭載15.6吋高畫質IPS等級電競面板，更新率達144HZ能帶來順暢平滑的畫面；同時，搭載GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU，由NVIDIA第二代RTX架構的Ampere打造的全新平台，擁有卓越的光線追蹤和著色技術，遊戲中的光影變化都能呈現得更加自然、真實；此外，採用第三代的Tensor核心，能帶來突破性的AI渲染，在相同功耗下繪圖運算效能大幅提升，讓玩家能擁有最精緻、最優美的遊戲畫面。GF65 Thin原價4萬3900元，1111限時破盤搶購價3萬4999元，數量有限，售完為止。
Creator Z16採用鋁合金材質打造纖薄機身，亦提供觸控面板規格，極具質感的月光灰色調完美展現風格品味；同時，採用16:10黃金比例的螢幕設計，相較於16:9能帶來增加11%的視覺空間，在使用Adobe應用程式時能完整瀏覽工作區域與時間軸；此外，它還搭載NVIDIA GeForce RTX™ 3060顯示卡，並是NVIDIA Studio認證的筆記型電腦，具備色彩鮮豔的顯示器、飆速記憶體和儲存空間，絕佳的CPU與GPU組合，能大幅提升3D及多媒體創作的工作效率。 Creator Z16原價8萬1900元，1111限時特賣6萬9999元，加贈Microsoft 365個人版一年期。
Summit E13 Flip Evo採用360度翻轉設計，是筆電也是平板，能完美搭配各種情境的使用需求，並採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示卡，提供優異的效能與輕巧的便攜性；同時，16:10 螢幕比例是以1.618接近完美黃金比例精心訂製；另外，它也搭配專屬的MSI Pen，使商務人士能夠盡情發揮創造力；此外，Summit E13 Flip Evo搭載雜訊抑制視訊鏡頭（MSI Noise Reduction Cam），能在光源不足的情況下抑制雜訊，呈現高品質的影像畫面，提供最優質的會議體驗。透過AI降噪和四麥克風陣列(Quadruple Mic)，可以盡情享受與客戶進行清晰、優質的視訊會議。Summit E13 Flip Evo指定機款原價5萬3900元，1111活動期間購買即享限定優惠價3萬9999元，現省萬元，數量有限，售完為止。
而在活動期間，於授權經銷通路購買任一款MSI筆記型電腦，憑發票至官網完成產品註冊及活動登錄，即可取得抽獎資格，豐富獎項包括LINE POINTS 1萬1110點共1名、MSI 第二代USB-C多功能擴充平台（市價9900元）共2名、《世紀帝國 4》遊戲序號（市價1690元）共5名。
Lenovo
Lenovo即日起推出「Lenovo 振興現折馬上賺」加碼活動，放大民眾手中的五倍券！11月30日前凡至Lenovo官網旗艦店、授權經銷及電信通路使用五倍券，不限金額或支付別，購買Yoga筆電系列指定機種每台最高現折2000元、購買Yoga Smart Tab平板每台最高現折1000元。
Yoga系列著重效能和便攜性這兩個特點，並且在外觀上強調簡約的質感設計，是上班族及學生不可或缺的高生產力工具。其中，Yoga Slim 7 Carbon，是全球最輕 14 吋 OLED 筆電，精準色彩將一幀幀畫面鮮明呈現。13吋的新月白色Yoga Slim 7i Carbon 不單只有出色外型，輕薄僅966克的重量和軍規安全認證。另一台適合帶出門的筆電是Yoga Slim 7i Pro，透過高速Wi-Fi 6，使用者可以享受無延遲的資料傳輸，可選購最高18.5小時續航的款式更滿足了行動工作者的電力需求。另外，可翻轉螢幕的Yoga 9i、Yoga 7i和Yoga 6提供筆電和平板兩種使用模式，提昇工作上的靈活性；還有兩台強調極致輕薄的Yoga Slim 9i和Yoga Slim 7i，為上班族及學生提供多樣的選擇。
Lenovo Yoga Smart Tab平板搭載Qualcomm Snapdragon 439 8核心處理器、10.1 吋 FHD (1920 x 1080) IPS抗藍光護眼螢幕顯示器、左右各一顆JBL喇叭，不論是瀏覽網頁或是觀看影片都能提供出色的娛樂功能。Lenovo Yoga Smart Tab還可以做為居家助理使用，透過機身背面的支架，這台平板可轉換為站立和懸掛兩種模式。除此之外，Lenovo Yoga Smart Tab也能設定兒童模式，讓家長可以隨時了解孩子使用狀況。
HUAWEI華為
華為品牌宣布於一年一度的雙11節日，自11/1至11/15推出平板限時優惠回饋消費者長期對品牌的支持，凡於指定通路華為品牌店、燦坤門市、順發門市、PChome 24h購物、momo購物網、YAHOO!、蝦皮購物，購買HUAWEI MatePad、MatePad 11平板，即可減價1000元，網上登錄再送1000元郵政禮券。
HUAWEI 平板雙11限時優惠如下， MatePad 11原價1萬4990元，優惠價1萬3990元，還有雙好禮分別為「登錄送1000元郵政禮券」、「原廠皮套乙組」；MatePad原價9990元，優惠價8990元， 限時好禮則同樣為「登錄送1000元郵政禮券」
三星
喜迎雙11生日慶，三星商城推出精選商品組合限量回饋，涵蓋手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，A+B區搭配選購最高折1萬1111元。如Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Galaxy Watch4 44mm藍牙版原價2萬5890元，優惠價2萬779元。A+B自由配如下表：