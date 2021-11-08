美嚴審中概股270家恐遭下市？金管會清查基金是否踩雷
美國證券交易委員會（SEC)）要求在美掛牌上市的中國大陸企業，需通過美國審計檢查，否則將勒令下市，目前約有270家中企在美上市。而美國此舉也引發國內立委關注，國內有多少投資人及基金投資在美上市的中概股？對此，金管會主委黃天牧今（8）日表示，國內有開放複委託投資港股、美股，會查一下券商有無相關下單資料，也會去同步了解基金有無投資這些中概股。
記者顏真真/台北報導
2021-11-08 11:30:31｜2021-11-08 11:31:24
民進黨立委吳秉叡今日在立法院財委員會質詢時提到，美國證券交易委員會預計對在美上市的270家中概股進行審計檢查，如果未通過或不做檢查，就要勒令下市，但中國大陸本不遵守世界自由貿易原則，更以國內法為依據，若未經中國大陸政府允許，提供查核資料就是犯罪。
吳秉叡認為，如果這些中企被勒令下市，短期已買到這些股票及基金的投資人的損失會很大，但他覺得是「短空長多」，長期對健全美國交易市場及公信力及整頓市場是有幫助的。對此，金管會主委黃天牧也贊成這措施是短空長多。
此外，吳秉叡也要金管會看看別人，想想自己，在台灣掛牌的中企是不是也不讓我們去查核？黃天牧則回應，KY公司在康友案後，對於尤其中國大陸來台第一上市公司有強化監理。對於中國大陸是否允許審查中企財會報表？黃天牧說會透過會計師事務所或在那邊聯盟所做審計工作，當年與對岸有談到臨時審計機制，當然這不是正式的，是臨時審計，可以對這邊上市中企進行審計。
至於台灣有多少投資人或基金投資在美上市的中概股？黃天牧指出，國內有開放複委託投資港股、美股，因此要查一下券商有沒有相關下單資料，也會同步去了解基金有無投資在美上市中企。