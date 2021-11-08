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美嚴審中概股270家恐遭下市？金管會清查基金是否踩雷

▲美國證券交易委員會要求在美上市中國企業，要經過美國審計檢查，若未通過將勒令下市，引發立委關注。對此，金管會主管黃天牧表示會清查國內基金否踩雷及請證券商提供投資複委員買美股的下單資料。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國證券交易委員會要求在美上市中國企業，要經過美國審計檢查，若未通過將勒令下市，引發立委關注。對此，金管會主管黃天牧表示會清查國內基金否踩雷及請證券商提供投資複委員買美股的下單資料。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-11-08 11:30:31｜2021-11-08 11:31:24

美國證券交易委員會（SEC)）要求在美掛牌上市的中國大陸企業，需通過美國審計檢查，否則將勒令下市，目前約有270家中企在美上市。而美國此舉也引發國內立委關注，國內有多少投資人及基金投資在美上市的中概股？對此，金管會主委黃天牧今（8）日表示，國內有開放複委託投資港股、美股，會查一下券商有無相關下單資料，也會去同步了解基金有無投資這些中概股。

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民進黨立委吳秉叡今日在立法院財委員會質詢時提到，美國證券交易委員會預計對在美上市的270家中概股進行審計檢查，如果未通過或不做檢查，就要勒令下市，但中國大陸本不遵守世界自由貿易原則，更以國內法為依據，若未經中國大陸政府允許，提供查核資料就是犯罪。

吳秉叡認為，如果這些中企被勒令下市，短期已買到這些股票及基金的投資人的損失會很大，但他覺得是「短空長多」，長期對健全美國交易市場及公信力及整頓市場是有幫助的。對此，金管會主委黃天牧也贊成這措施是短空長多。

此外，吳秉叡也要金管會看看別人，想想自己，在台灣掛牌的中企是不是也不讓我們去查核？黃天牧則回應，KY公司在康友案後，對於尤其中國大陸來台第一上市公司有強化監理。對於中國大陸是否允許審查中企財會報表？黃天牧說會透過會計師事務所或在那邊聯盟所做審計工作，當年與對岸有談到臨時審計機制，當然這不是正式的，是臨時審計，可以對這邊上市中企進行審計。

至於台灣有多少投資人或基金投資在美上市的中概股？黃天牧指出，國內有開放複委託投資港股、美股，因此要查一下券商有沒有相關下單資料，也會同步去了解基金有無投資在美上市中企。

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