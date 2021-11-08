特企／雅詩蘭黛超狂雙11加碼來襲！讓錢包停止哭泣

年末購物節最終戰雙11即將到來！面對列不完的清單，最寵粉絲的雅詩蘭黛，今年要讓錢包停止哭泣！線上線下同步驚喜推出超狂「狂歡扭蛋機禮」！
凡11/11(四)當日前往指定四大專櫃消費前50名粉絲，直接獲得「狂歡扭蛋機禮」，MINI版的扭蛋機造型可愛魅力無法擋，內含年輕金三角神成員小棕瓶7ML+原生露15ML+無敵霜7ML以及高達1111元現金券乙張，超狂回饋準備快手刀衝！無法到場參與的粉絲也別難過！當天雅詩蘭黛官網同步推出「狂歡扭蛋機禮」，免消費！每扭必中！只要完成任務就可獲得活動門票，不僅有機會獲得明星商品小棕瓶、原生露等隨身小容量外，還有11元、111元、1111元以及11折滿滿現金折，讓你現買現折！趕緊快準備好你的網速！坐等雅詩蘭黛雙11一日限定活動降臨！
幫你畫重點！年末最狂！
一日限定【狂歡扭蛋機】活動辦法
１．實體櫃點
11/11當天前50名消費者，於指定專櫃任一消費(不含工具類)即可獲得狂歡扭蛋禮盒乙份，內含小棕瓶7ML+原生露15ML+無敵霜7ML以及高達1111元現金券乙張(下次消費抵用)
★活動櫃點★
遠東SOGO台北忠孝
遠東SOGO台北復興
新光三越台南新天地
遠東SOGO中壢店
２．雅詩蘭黛官網
當日完成任務就可獲得機會扭一次，一天最高扭三次，完全沒有「銘謝惠顧」通通有獎，有機會獲得小棕瓶、原生露等明星商品隨身小容量，與11元、111元、1111元以及11折滿滿現金折價！
雅詩蘭黛官網：https://www.esteelauder.com.tw/2021double11page