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認三接重要　呂秀蓮：行政院已將其退縮、並重視藻礁保育

▲前副總統呂秀蓮表示，大家應理性面對公投，拒絕被政黨綁架，才能促進台灣長治久安。（圖／翻攝自呂秀蓮臉書）
▲前副總統呂秀蓮表示，大家應理性面對公投，拒絕被政黨綁架，才能促進台灣長治久安。（圖／翻攝自呂秀蓮臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-08 11:41:15｜2021-11-08 11:41:28

4大公投案將於12月18日投票，朝野陣營把握時間宣講，以爭取民眾認同。曾任桃園縣長的前副總統呂秀蓮日前赴觀音大潭，了解中油第三接器站與藻礁維護的關係，她說，三接很重要，行政院已將三接退縮，似可兼顧能源及生態，大家應理性面對公投，拒絕被政黨綁架。

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4大公投案將於12月18日投票，其中「三接遷離」公投案在桃園地區受到許多關注。呂秀蓮表示，上週五傍晚退潮時，她專程前往觀音大潭，以了解中油第三接氣站與藻礁維護的關係。她提到，桃園的黃金海岸是自己縣長任內的重要政績，因此特表關心。

呂秀蓮回憶，當年她將千瘡百孔，有毒的大峽谷全面整頓、開發成桃園科技園區與大潭發電廠，並美化新屋漁港，興建彩虹橋等，成為「黃金海岸」。

呂秀蓮接著說，桃園境內的藻礁於7500年前開始形成，十分珍貴，但大潭電廠為北台灣最重要發電廠，需要進口天然氣以供發電，因此第三接氣站十分重要。前總統馬英九執政時行政院核准開發232公頃作為三接場域，感謝環保人士，行政院已將三接退縮，並重視藻礁保育，似可兼顧能源及生態。

呂秀蓮呼籲，大家應理性面對公投，拒絕被政黨綁架，才能促進台灣長治久安。

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