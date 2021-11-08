網紅蒜頭無預警逝世！媽崩潰痛哭：連救你的機會都沒有
網紅高加索犬「蒜頭」，昨（7）日凌晨無預警離世，連送醫救治的時間都沒有，就已經失去生命跡象。噩耗一出，眾多粉絲感到不捨，蒜頭的母親王玉玨更心碎表示，「沒有徵兆，無預警的，你倒下...連讓我救起你的機會都沒有」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 12:02:49
蒜頭雖是高加索犬，擁有兇猛巨大的外型，卻因可愛憨厚的個性，在網上收穫不少粉絲的喜愛，經常可以透過粉絲專業《毛手毛腳》，看到牠可愛的日常生活，也療癒了許多粉絲的心，誰料才7歲的蒜頭，會這麼突然的離世，媽媽也痛心PO文還原事發經過。
根據PO文表示，凌晨2:30時，蒜頭因為聽到媽媽回家的聲音，在三樓發出吠叫聲，不料媽媽進門後，卻發現蒜頭已經倒地不起，儘管爸爸試圖喚醒牠，卻仍然無力回天，讓所有家人不可置信，蒜頭媽媽更心碎自己連救牠的機會都沒有，蒜頭就瀟灑地走了，完成了此生的功課。
媽媽也透漏，少了蒜頭，家裡都不一樣了，爸爸媽媽忘了怎麼笑，只能努力把眼淚吞進去，連平時和蒜頭感情最好的，黃金獵犬柚子都不調皮了，所有家人都為了蒜頭的離開而感到不捨。
儘管捨不得，媽媽仍堅強表示，蒜頭只是換了一個方式存在媽媽心裡，因此再捨不得，也要捨得，更真心祝福蒜頭在另一個世界，也是最帥最亮眼的網紅，同時也謝謝所有粉絲的關心，「阿蒜很瀟灑地去彩虹橋找橘子玩耍了」。（編輯：鍾怡婷）