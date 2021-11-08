漲幅居全球前段！台股早盤衝破17300點 黃天牧提兩關鍵
台股在站穩「萬七」之後，今（8）日早盤更衝破17300點，一度漲80點，而累計今年以來台股漲幅更已超過17%，在全球股市位居「前段班」，外界也關心漲幅能否持續下去？對此，金管會主委黃天牧在立法院受訪時表示，台股基本面良好，國內投資人也對台股很有信心，接下來要觀察上市櫃公司10月營收及第3季財報。
記者顏真真/台北報導
2021-11-08 12:10:15｜2021-11-08 12:17:35
美國10月就業數據優於預期、美國會通過基建法案，帶動美股收紅，道瓊工業指數上周五終場上漲203.72點，漲0.56%，收在36327.95點；標普500指數上漲17.47點，漲0.37%，收在4697.53點；那斯達克指數上漲31.28點，漲0.20%，收在15971.59點；費城半導體指數上漲40.786點，漲1.10%，收在3756.55點。
台股今日一開盤也衝破17300點，以17323.39點、上漲26.49點開出後，雖然盤中一度翻黑，但隨後再上攻翻紅，一度來到17377.34點，上漲80.44點，目前仍上漲60餘點。而截至今日，台股累計漲幅已墶17.82%，在全球股市位居「前段班」。
不過，近期外資對沖基金賣超台股，根據金管會最新統計，外資10月轉為淨匯出約1.58億美元、約新台幣44.05億元，終止連兩個月淨匯入。對此，黃天牧表示，外資買超或賣超都是市場正常行為，如果沒有交易違法的情況，尊重市場機制，他並重申台股資金動能，不會只看單月的外資進出。
至於台股資金力道能否延續到年底？黃天牧表示這要看上市櫃公司10月營收及第三季的財報，投資人可以從實際數字檢視基本面，不過，目前台股基本面良好，國內投資人對很有信心，也呼籲投資人要注意風險、審慎選股。
另外，國防部長邱國正日前坦言近來是台海40年來最緊張時刻，國民黨立委賴士葆關注金管會是否也已研議兩岸關係對台股的影響？黃天牧指出，的確對不同情境進行推演，最壞情境就是休市，只是休市不是只有戰爭，而是在最險峻的情況下的措施。同時，賴士葆也建議金管會應該用行政命令增加戰爭傷亡保險給付，不過，金管會保險局長施瓊華說因戰爭險再保部分無法增加，因此不可行。