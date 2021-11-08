公眾人物屢傳突破性感染　疫苗不實資訊網路湧現

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美國衛生當局表示，所謂的「突破性病例」原本就在預期之中，且不代表疫苗就沒有用，但有人主張疫苗沒用，不但會破壞信任，還會延緩接種工作，而在美國年幼孩童開始符合接種資格後，推動疫苗接種的工作仍相當重要。
美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位取證研究實驗室編輯主任卡文（Andy Carvin）表示：「只要有突破性病例，非常擔心疫苗效力的人就會將其視為加重心中原有疑慮的另一個原因。」他形容這個問題是「懷疑的武器化」。
莎琪10月31日宣布自己染疫，將自己病情輕微歸功於疫苗，但她卻被一名擁有1萬2000多名追蹤者的推特（Twitter）用戶形容為「疫苗無效的鮮明例證」，而此人只是社群媒體上一些發表這類說法的其中一人。
前國務卿鮑爾的家屬10月宣布這位退役四星將領因COVID-19併發症病逝後，即便鮑爾本身罹癌，專家認為有礙疫苗效力，網路上也出現類似上述疫苗無效的指控。
大法官卡瓦諾及諧星克里斯洛克今年驗出病毒陽性反應，也推升疫苗無效的指控。
加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）公共衛生研究人員葛雷森（Devon Greyson）指出，解決由突破性病例而生的不實訊息問題日益重要，因為隨著接種疫苗的人愈多，已接種疫苗人口中的突破性病例自然隨之增加，包括重症在內。
葛雷森說：「接種疫苗是一項了不起的技術，但它並非魔法力場。」
紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo, the State University of New York）研究衛生及科學不實資訊的教授奧非爾（Yotam Ophir）表示，負責溝通的衛生人員需要就疫苗好處和其極限，更妥善地設定公眾對疫苗實際面的期望。
他指出，另一個問題是，「人類傾向對生動的案例給予大量關注。我們其實不知道怎麼用數字和數據來思考，我們通常以故事和好的敘事來思考」。
奧非爾說，新聞沒報導出來的，是「所有已接種疫苗且仍維持健康的人」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101108