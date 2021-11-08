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太久沒戀愛？被「台劇男神」壁咚　安心亞雙腿抖到站不住

▲台劇男神（右）壁咚安心亞（中），一旁阿Ken（左）卻吐槽。（圖／中天提供）
▲台劇男神（右）壁咚安心亞（中），一旁阿Ken（左）卻吐槽。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-08 13:26:22

節目《同學來了》近日邀請到台劇男神溫昇豪和劉宇昕、徐小可、金老佛爺等藝人，討論韓流話題，並由韓國代表揭露韓劇粉紅泡泡後的真實樣貌。其中溫昇豪深情地對主持人安心亞做出甜蜜舉動，讓一旁的阿Ken忍不住吐槽安心亞「太久沒談戀愛」。

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近年來，甜寵韓劇話題燒不停，壁咚、摸頭寵溺的模樣讓不少女孩為此入坑，幻想自己就是劇中的女主角，同樣身為韓劇迷妹的安心亞也頻頻點頭，一旁的納豆則為台灣歐巴抱不平，現場還提出要溫昇豪和安心亞上演一段浪漫壁咚情境劇，這對溫昇豪來說完全不是難事，立馬深情款款對著安心亞說：「我想找個人喝杯茶，那個人就是你！」此話一出安心亞瞬間腿軟：「他還沒說話，光眼神我就不行了！」一旁的阿Ken見狀忍不住揶揄：「她太久沒談戀愛才會這樣！」

▲溫昇豪（右）壁咚安心亞（中）。（圖／中天提供）
▲溫昇豪（右）壁咚安心亞（中）。（圖／中天提供）
溫昇豪自曝先前光1年都會去韓國6至10次，在韓國更有不少大咖演員好友，包括網稱「最強綠葉」的韓星馬東石，2人私下經常見面，交流切磋演技。同時他也透露他的韓國藝人朋友們，都非常親切沒有包袱，大方帶他出入夜店，還脫光光洗三溫暖，讓溫昇豪超驚訝：「跟一線大明星去這些地方，他們很自在，我反而覺得哪裡怪怪的！」事後他也補充，是因為他們的保安做的。

▲溫昇豪在韓國有不少大咖演員好友。（圖／中天提供）
▲溫昇豪在韓國有不少大咖演員好友。（圖／中天提供）
節目討論韓劇議題，也搭上時下熱度最高、開播26天收視就破億戶觀看的原創影集《魷魚遊戲》，為了這集主持人納豆還穿著劇中木頭人娃娃裝，紮起雙馬尾、畫上妝容，神韻激似，高度還原人偶娃娃模樣，讓人嚇得直冒冷汗，就連搭檔主持安心亞見到也狂喊：「走開！」節目開場和來賓們玩起經典遊戲「123木頭人」，為新戲上節目宣傳的男神溫昇豪也參與其中，卻在遊戲開始不久就被淘汰出局，並得接受「被魷魚打巴掌」的恐怖懲罰。

▲納豆穿著《魷魚遊戲》木頭人娃娃裝。（圖／中天提供）
▲納豆穿著《魷魚遊戲》木頭人娃娃裝。（圖／中天提供）
▲溫昇豪被打巴掌。（圖／中天提供）
▲溫昇豪被打巴掌。（圖／中天提供）
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