搶攻雙11 中警與中信兄弟共防「一頁式詐騙」

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警方指出所謂的「一頁式廣告」，因網頁沒有其他頁面可以點選，一頁就可以滑到底，故有此稱；是類網站最吸引人的係低於市價許多之金額來吸引消費者，且盜用官方網站照片增加民眾信任度。為此，臺中市刑警大隊整理出一頁式購物詐騙的6大特徵提供消費者檢視，如『售價明顯低於市場行情』，並常用限時搶購及下殺等字眼催促民眾儘快下單；另『網頁資訊簡陋、粗糙』，夾雜簡體字及模糊圖片；『沒有公司地址、客服電話等(或無人接聽)』，只留電子郵件及LINE私下交易；商品只能使用『貨到付款』或信用卡付款；號稱『免運費、7天鑑賞期及可拆箱驗貨』，不滿意可退貨等，還會貼心附上反詐騙專線字樣；廣告下方所有留言『都是正評』、沒有負評；俟民眾下單收到包裹才發現商品居然是「圖文不符」的廉價商品，經詢問賣家卻遭封鎖，致求償無門。
臺中市刑警大隊呼籲，民眾網路購物時，應挑選專業且有完善退貨及退款制度的購物平臺或官方網站，且能在網站上，有明確之賣家客服之聯繫管道，切勿輕易在來路不明的購物網站下單；若已收到商品確定為假貨，亦可立即向物流公司申請「退貨退款」。希望透過該影片，讓民眾更認識這些一頁式廣告，小心求證及防範，若發現有可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。