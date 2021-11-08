顏寬恒現身牽手盧秀燕 二字回應林佳龍「輸不起」說法
動向備受矚目的前立委顏寬恒，上午和妹妹顏莉敏聯袂出席台中市沙鹿區一場開工典禮、大方與市長盧秀燕合照。媒體追問他是否參選，顏寬恒始終以「謝謝」回應。聽到林佳龍指他如果參選就是輸不起，正要離開的顏寬恒停下腳步欲言又止，最後仍微笑以「謝謝」作答。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-08 13:42:24｜2021-11-08 13:46:35
顏寬恒上次和台中市長盧秀燕同在公開場合露面，是4日的龍井區龍泉里活動中心動土典禮，當時顏寬恒相當低調，僅典禮開始前和盧秀燕交頭接耳幾句，便快閃離開。
今（8日）上午，盧秀燕主持沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心開工典禮，沙鹿是顏家大本營，副議長顏莉敏先到場，媒體追問她顏家是否參選，顏莉敏不回應。隨後顏寬恒出現，被媒體包圍的他連說數聲「謝謝」，隨即進入會場，像候選人般逐一與鄉親握手寒喧，鄉親也熱情對他喊加油。
不同於4天前的低調躲閃，盧秀燕拉著他的手和鄉親問好，典禮祭拜和執鏟時，顏家兄妹被安排在盧秀燕旁邊的重要位置，大方與在場貴賓同框合影，顯見他心中對未來走向已有定見。
近幾日大甲鎮瀾宮、父親顏清標都因這場補選被捲進風暴，顏寬恒欲離開會場時，面對媒體追問是否參選、對這些日子風風雨雨有何看法時，一律以「謝謝」回應。最後有記者喊：「前市長林佳龍說如果你參與罷免又參選，是輸不起！」顏寬恒慢下腳步回頭看了記者一眼，短暫思考後還是說了句「謝謝」，隨即上車離去。