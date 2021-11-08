蘇曾編核四預算　羅秉成：朝小野大的歷史

行政院長蘇貞昌遭外界質疑，2006年擔任閣揆時編列核四預算。行政院發言人羅秉成今（8）日表示，民進黨不論在野還是執政，反核的立場始終一致，但考量當年朝小野大，並遵守大法官解釋的精神等因素，追加核四預算，而所謂編列預算就是支持續建的言論，是去脈絡化、罔顧歷史事實。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-08 13:46:29
羅秉成說，2000年民進黨政府因停止立法院通過核四興建預算，經司法院大法官釋字第520號解釋認有程序瑕疵，當時國民黨、親民黨佔絕對多數的立法院，在2001年1月31日要求核四復工，當年政院不接受，最後在同年2月13日時任行政院長張俊雄與立法院長王金平簽署協議書，達成核四復工、立院收回總統罷免案。
羅秉成表示，蘇貞昌2006年第1次擔任閣揆，當年立法院立委共225席，其中國民黨79席、親民黨34席、新黨1席，合計共114席，超過總席次半數。而該屆立法院長為國民黨籍王金平，過去朝小野大的歷史眾所皆知。
羅秉成指出，國民黨、親民黨立委在2006年6月提出總統罷免案，但該案未通過2/3法定門檻，卻造成社會極大動盪，蘇貞昌為求政局穩定、尊重大法官解釋，同年8月以匯率、利率、物價變動、工期延長及契約修訂等因素為由，追加核四預算。
羅秉成說，支持興建核四、擁抱核能的是國民黨，民進黨始終反對興建核四，相關資料都可以查到；國民黨站在重啟核四一方，應該向各界說明原由，而非去除脈絡、扭曲歷史事實和各政黨的立場。