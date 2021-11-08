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踩踏意外8人死亡　男星遭傷患提告「煽動混亂」

▲Travis Scott舉辦演唱會，現場發生踩踏意外，造成8人死亡、多人受傷，其中一名受害者向Travis Scott提告。（圖／翻攝Travis Scott IG）
▲Travis Scott舉辦演唱會，現場發生踩踏意外，造成8人死亡、多人受傷，其中一名受害者向Travis Scott提告。（圖／翻攝Travis Scott IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-08 13:50:30

30歲的美國饒舌歌手Travis Scott（崔維斯史考特）日前在德州舉辦「Astroworld Festival」，沒想到現場發生踩踏意外，導致有8人死亡、多人受傷，演唱會官方因此緊急將活動喊卡，他也被受害者控告「煽動混亂」。

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「Astroworld Festival」是在美國時間11月5日與6日舉行，現場民眾約有5萬人，Travis Scott現身舞台後，群眾向舞台推擠，因此發生踩踏事故，場面混亂，導致超過30人受傷，其中11人送到醫院時心臟驟停、8人死亡。

▲Travis Scott在德州舉辦演唱會，現場卻發生踩踏意外，造成8人死亡。（圖／翻攝Travis Scott IG）
▲Travis Scott在德州舉辦演唱會，現場卻發生踩踏意外。（圖／翻攝Travis Scott IG）
據外媒報導，當天事故的重傷者之一Kristian Paredes控告Travis Scott「煽動混亂」，也對演唱會的主辦單位Live Nation Entertainment、演唱會場地提告，他在訴狀中提到，許多人請主辦單位僱用的保全幫忙，但卻沒有得到回應，此外，Kristian Paredes還指控加拿大歌手Drake看到現場混亂場面，竟然繼續表演。

而在發生死傷意外後，Travis Scott在推特發文哀悼：「我對發生的事情感到非常震驚，我為家人和所有受到意外影響的人祈禱。我會全力配合警方調查。」

▲Travis Scott在推特發文道歉。（圖／翻攝Travis Scott 推特）
▲Travis Scott在推特發文提到，會全力配合警方調查。（圖／翻攝Travis Scott 推特）

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