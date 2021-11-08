高鐵恢復自由座 限時3天TGo會員搭車送1000點紅利點數
台灣高鐵今（8）日起恢復自由座與站票，上午各車站秩序良好，營運也都正常，即日起每週提供1016班次旅運服務。為了回饋高鐵TGo會員，特別推出限時3天超值優惠，TGo會員從今天開始到11月10日搭乘高鐵，不限區間，即可獲贈1000點紅利點數，能兌換車票、商品、旅遊等好康。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-08 13:48:07
根據高鐵會員相關規定，消費每20元才能累積1點紅利點數，這次高鐵公司大方送出1000點，等於乘客必須買票消費2萬元才能累積得到。1000點紅利換算現金折價，至少可折抵高鐵票價200元，或者兌換4杯7-11的大杯美式咖啡。
從今年五月中旬國內疫情大爆發、進入三級警戒後，高鐵已經持續近半年停售自由座，即日起恢復之後對於旅客疏運有很大的幫助。高鐵公司也指出，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡和一卡通聯名卡的旅客，可使用票卡直接進站搭乘自由座。不過為避免自由座車廂過度擁擠，通勤尖峰車次自由座車廂會視需要調整為4至8節。
另一方面，高鐵公司將視旅運需求增開臨時加班車，必要時則實施自由座車廂人潮管控，或開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立，還請旅客多多配合。