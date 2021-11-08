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中共六中全會今開幕　「歷史決議」為習近平鞏固連任之路

▲中共六中全會決議料突出習近平執政成果。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共六中全會決議料突出習近平執政成果。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-08 14:06:25

為期4天的「中國共產黨第19屆中央委員會召開的第六次全體會議」（簡稱「六中全會」）於今（8）日在北京開幕，超過360名中央委員、中央候補委員齊聚一堂。這一次六中全會預計將會通過中共歷史上第三個「歷史決議」，這份歷史決議將突顯中共總書記習近平執政9年來的功績，外媒指出，這將會為習近平在二十大後連任鋪路。

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根據《新華社》報導，六中全會於今日上午在北京召開，習近平代表中央政治局向全會做工作報告，並就「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」進行說明。《星島日報》指出，這將會是六中全會的重頭戲。

六中全會料將審議通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。1945年通過的「關於若干歷史問題的決議」，該決議檢討「整風運動」，對1021年中共建黨以來路線鬥爭進行總結，決議通過不久後，確立毛澤東思想在全黨的指導地位。1982年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，則是在檢討「文化大革命」，對1949年中共建政後重大歷史問題進行總結，評價毛澤東歷史功過的同時，也確立了鄧小平核心領導地位。

針對即將通過的第三份歷史決議，主題是「重大成就和歷史經驗」。根據中共官方說法，此次決議重要原因在於這百年以來達到「四項偉大成就」、「四方面改變」，要回答「為什麼可以成功」和「怎樣能繼續成功」兩個重要問題。在建黨百年之際官方推出的新版《中國共產黨簡史》共531頁，「中國特色社會主義進入新時代」共146頁，約占全書四分一，預料習近平執政這九年將在《決議》中被凸顯。

香港《明報》引述北京知情人士指出，新決議將會首次確立毛（毛澤東）、鄧江胡（鄧小平、江澤民、胡錦濤）及習近平的中共百年「三段論」劃分，進一步突出習近平的功績。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《法新社》報導指出，六中全會將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，意味著 「習近平的權威是無可爭議的」。（圖／美聯社／達志影像）
在六中全會召開之前，中國官媒《新華社》、《人民日報》連日刊登「「新時代的關鍵選擇」系列報導、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿，發出萬字長文，為習近平「造勢」。在系列報導中，不但回顧習近平「親自部署」的各項決策，並且細數習近平執政9年來取得的成就。《新華社》在6日的文章中，更評價習近平是「眾望所歸的領導核心」、「繼往開來的領航人」。

外媒也都關注六中全會將會通過的歷史決議，並認為習近平正在為連任鋪路。《日經》舉出習近平與毛澤東的相似之處，像是毛澤東的「第一次整風運動」清洗了政治對手，習近平則是在上台之後發動「反腐運動」，讓眾多高官落馬。

《法新社》報導指出，習近平在六中全會上將為他的長期執政定下基調。會中將會通過中共歷史上第三個「歷史決議」，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。一般預料，習近平將在二十大打破鄧小平死後以來最多兩任的慣例，邁入第三任期，成為自毛澤東以來，中國最強大領導人的地位。

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