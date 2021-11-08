《大學法》改革勢在必行？教育部承諾2個月內提出報告

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范雲指出，自己參與學運期間的議題談的是教授自主、大學自治，但現在大學自主淪為大學的「擋箭牌」，很多私校侵犯學生、教師的權益的行為，教育部也束手無策，而許多公立大學則面對校長選出後無法被校務會議制衡，行程行政專權的問題，現在我國僅保障1/10的學生席次，但很多國際民主國家學生席次高達1/4。
「學生自治沒有自主經費，學校就用不給你資金的方式矮化學生自治。」范雲認為，應效法國外大學，學生餐飲、校內營運商店等營利歸學生會所有，讓學生自治組織得以真正獨立運作，「我們需要一個新的典範，不是選了校長之後就叫做教授、學生有自治。」
范雲強調，提升校務會議席次至1/3是30年前就提出的主張，不要只能做一半，大學治理的方案一定會有不同意見，但給學生更多的權利參與絕對是共同解方之一，且不管公私立大學都是納稅人的稅金支持出來的場域，現在的大學也是國人進入職場的必經之路，大學如果無法自律就要透過法律制衡，不能讓大學以獨攬行政權的方式無限擴張、擠壓學生權益。
贊同校務會議學生席次過低 政大主秘：應至少提升至20%
國立政治大學主任秘書林佳和對於學生校務會議席次上調也表示贊成。林佳和指出，以目前的10%來說確實太低，如果沒有否決權的設計，學生的主張很難在校務會議中實現，尤其是涉及學生自身的議題，現況下的學生席次比例太低，也不公平，必須要從教、職、員、生之間找到平衡。
林佳和進一步解釋，傳統上說的「大學自治」是讓教授有比較大的決定權、教授治校，但這是教學研究的範疇，但目前需要討論的是越來越大的行政體系，例如餐廳、體育館、宿舍，學生常常在這些議題上是「隱形」的，應該擴大學生的參與。
林佳和表態，「校務會議學生代表席次至少20%不為過」，至於是不是要像學生團體提出的提高至1/3，則需要看教職員生比例綜合考慮，而且許多大學事務和學生沒有直接關係，如果學生席次過高，而影響到整體校務運行，也會是另一個問題。
蘇貞昌贊同大學自治應修正 教育部承諾2個月內提版本
行政院長蘇貞昌也贊同大學治理需要重新討論。蘇貞昌於立院備詢時表示，機制的設立要很完整，也就是原則，有例外時如何防止違背原則等等，都需要確立。
而教育部專門委員曾新元也指出，學生提出的訴求包含《大學法》第7、9、15、33等條文，因為涉及許多執行細節，會儘速邀請學生共同參與討論，以擬定未來大學法的修法方向。
同時，教育部承諾，將於兩個月內針對學生修法提出研議報告。《大學法》改革大刀闊斧地展開，台學聯認為，有望在立法院下個會期修正通過。