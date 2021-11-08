COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

秋冬流感好發季節　醫解析「絕佳預防方式」

秋冬流感好發季節　醫解析「絕佳預防方式」
秋冬流感好發季節　醫解析「絕佳預防方式」

健康醫療網

2021-11-08 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】進入秋冬季節，正是季節性流行性感冒好發季節，通常從十月份開始病例數會逐漸增加，一直到隔年三至四月才會逐漸緩和。臺北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科主治醫師蔡思盈指出，季節性流行性感冒又稱為流感，比起普通感冒可能會出現流鼻水、鼻塞、咳嗽等輕微症狀，約三至五日就會緩解，流感則除了急性呼吸道症狀，還會有嚴重肌肉痠痛、頭痛、眼窩疼痛、全身倦怠伴隨高燒等症狀，甚至引起的重症以及併發症也可能埋下後續健康問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
流感易演變重症　65歲以上長者為高風險族族群

流感症狀不僅較為嚴重，且持續時間長，短則五天，長則七到十日症狀才會完全緩解。蔡思盈醫師表示，其中約10%的病人還會出現噁心、腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀，後續也容易誘發腦膜炎、心肌炎、以及肺炎等等併發症，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、免疫不全者、多重慢性疾病、BMI≧30者等又為演變為流感重症的高風險族族群。

疫苗保護力不超過一年　醫建議每年都要接種

蔡思盈醫師說明，因此除了做好個人衛生措施，想要有效預防流感的方法則是施打疫苗，以目前流行的流感病毒為H3N2、H1N1、維多利亞株與山形株等4種，但因每年流行的病毒株可能不同，且疫苗保護力不超過一年，建議民眾每年都需要接種流感疫苗，且疫苗需要約兩週的時間產生保護力，因此應把握在大流行前接種完畢。

公費流感疫苗開打　符合資格民眾應儘早接種

根據疾管署資料指出，流感疫苗在18歲以上成人因確診流感而入住加護病房的流感重症保護力可達82%，顯示疫苗能有效預防流感重症。蔡思盈醫師呼籲，公費流感疫苗已於10月開始，符合公費資格的民眾應儘早接種，除了多加注意流感，民眾平時也要勤洗手、戴口罩、注意消毒環境，都有效減少病毒傳染。



資料來源：健康醫療網 秋冬流感好發季節　醫解析「絕佳預防方式」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀