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流感症狀不僅較為嚴重，且持續時間長，短則五天，長則七到十日症狀才會完全緩解。蔡思盈醫師表示，其中約10%的病人還會出現噁心、腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀，後續也容易誘發腦膜炎、心肌炎、以及肺炎等等併發症，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、免疫不全者、多重慢性疾病、BMI≧30者等又為演變為流感重症的高風險族族群。
疫苗保護力不超過一年 醫建議每年都要接種
蔡思盈醫師說明，因此除了做好個人衛生措施，想要有效預防流感的方法則是施打疫苗，以目前流行的流感病毒為H3N2、H1N1、維多利亞株與山形株等4種，但因每年流行的病毒株可能不同，且疫苗保護力不超過一年，建議民眾每年都需要接種流感疫苗，且疫苗需要約兩週的時間產生保護力，因此應把握在大流行前接種完畢。
公費流感疫苗開打 符合資格民眾應儘早接種
根據疾管署資料指出，流感疫苗在18歲以上成人因確診流感而入住加護病房的流感重症保護力可達82%，顯示疫苗能有效預防流感重症。蔡思盈醫師呼籲，公費流感疫苗已於10月開始，符合公費資格的民眾應儘早接種，除了多加注意流感，民眾平時也要勤洗手、戴口罩、注意消毒環境，都有效減少病毒傳染。
資料來源：健康醫療網 秋冬流感好發季節 醫解析「絕佳預防方式」
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