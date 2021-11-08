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中市學生交通事故上升 議員要求設情境式教學宣導

▲議員林德宇表示，近2年台中市學生交通事故案件數增加，他要求市府教育局正視並提出相關因應措施(圖／柳榮俊攝2021.11.8)
▲議員林德宇表示，近2年台中市學生交通事故案件數增加，他要求市府教育局正視並提出相關因應措施(圖／柳榮俊攝2021.11.8)

記者柳榮俊/台中報導：

2021-11-08 14:29:17

針對台中市學生交通安全環境，市議員林德宇今(8)日在議會質詢中表示，近2年台中市學生交通事故案件數增加，他要求市府教育局正視並提出相關因應措施，例如在各區重點學校設置交通安全情境區，以情境式教學讓學生融入情境，充分理解道安觀念。

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林德宇指出，根據教育局校安系統通報的交通事故案件資料，108年台中市共有8名學生死於交通事故，109年有9名，110年截至目前已經有16名。受傷人數部分，108年有439名學生在交通事故中受傷，109年則增加到513名。


林德宇再拿出警察局資料指出，108年台中市無照駕駛汽車共有2770件，其中未成年者有124件，佔4.48%109年無照駕駛汽車則有3170件，其中未成年者197件，佔比提升至6.21%。機車部分，108年台中市無照駕駛機車有19522件，未成年者以4413件佔22.61%109年無照駕駛機車則有20046件，未成年者以4708件佔23.49%，不論在件數或佔比都全面上升。


林德宇表示，這些數字的上升趨勢相當沉重，他詢問，例行的交通安全教育、宣導等工作市府是否都有落實？台中市各學校的交通安全週是哪一週？


教育局長楊振昇表示，針對學生因交通事故造成的傷亡，他也覺得很痛心，市府對學生的交通安全非常重視，幾乎每個月都會開一次跨局處的會議，努力讓學生在上放學的路上不要發生這些意外。


林德宇說，針對年紀較小的國小學生，應該要盡快建立交通安全的觀念，他要求教育局研擬在各區重點學校設置交通安全情境專區，讓學生能快速融入情境理解道安觀念，也要讓學校主動申請設置。

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