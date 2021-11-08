中市學生交通事故上升 議員要求設情境式教學宣導

針對台中市學生交通安全環境，市議員林德宇今 (8) 日在議會質詢中表示，近 2 年台中市學生交通事故案件數增加，他要求市府教育局正視並提出相關因應措施，例如在各區重點學校設置交通安全情境區，以情境式教學讓學生融入情境，充分理解道安觀念。

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林德宇指出，根據教育局校安系統通報的交通事故案件資料， 108 年台中市共有 8 名學生死於交通事故， 109 年有 9 名， 110 年截至目前已經有 16 名。受傷人數部分， 108 年有 439 名學生在交通事故中受傷， 109 年則增加到 513 名。

林德宇再拿出警察局資料指出， 108 年台中市無照駕駛汽車共有 2770 件，其中未成年者有 124 件，佔 4.48% ， 109 年無照駕駛汽車則有 3170 件，其中未成年者 197 件，佔比提升至 6.21% 。機車部分， 108 年台中市無照駕駛機車有 19522 件，未成年者以 4413 件佔 22.61% ， 109 年無照駕駛機車則有 20046 件，未成年者以 4708 件佔 23.49% ，不論在件數或佔比都全面上升。

林德宇表示，這些數字的上升趨勢相當沉重，他詢問，例行的交通安全教育、宣導等工作市府是否都有落實？台中市各學校的交通安全週是哪一週？

教育局長楊振昇表示，針對學生因交通事故造成的傷亡，他也覺得很痛心，市府對學生的交通安全非常重視，幾乎每個月都會開一次跨局處的會議，努力讓學生在上放學的路上不要發生這些意外。