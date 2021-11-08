庇護工場用五倍券消費加碼50%回饋 阿春部長籲民眾做公益

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許銘春在台南市心智障礙關顧協會理事長徐献志、勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香陪同下參觀庇護工場，她不但仔細聆聽產品介紹，還大讚庇護夥伴的手藝精湛，更與他們一起 DIY 薑餅屋，互動親切。許銘春也在體驗後直說有趣，相信大人小孩都可以玩的不亦樂乎。

▲許銘春(右)參觀庇護工場，還與庇護夥伴一起DIY薑餅屋（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

許銘春說，庇護工場產出的產品或服務背後都相當不容易，希望大家能多多支持，因應疫情衝擊，勞動部亦提供庇護工場租金、人事費、行銷宣導等營運費用補助，另也配合振興推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場、多元培力單位及申請勞動部創業貸款的事業單位店家消費，就可享加碼 50% 優惠額度。民眾使用五倍券消費 5,000 元，店家現場將加碼 2,500 元，民眾一共可選購 7,500 元商品，在振興消費時還可做公益，這項加碼活動至明年 4 月 30 日截止，目前全台共有千餘家單位參與加碼計畫，民眾可把握機會，合作店家清單與店家地圖可上網 https://se.wda.gov.tw/Coupon 查詢。