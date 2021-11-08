「報廢變暴利」買AZ疫苗即期品！鍾沛君翻舊帳酸爆王定宇
政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間運抵桃園國際機場，但是這批疫苗效期只有24天，有效期限僅到11月30日，引發質疑。台北市議員鍾沛君挖出民進黨立委王定宇今年5月22日臉書貼文打臉，當時王定宇宣稱夢到藍營鼓吹購買上海復星代理的BNT疫苗，是快過期的瑕疵品，稱若買到就是「報廢變暴利」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-08 15:48:57
台北市議會今（8）日繼續進行市政總質詢，國民黨立委鍾沛君表示，每一劑AZ疫苗美國採購4元美金(約台幣110元)，指揮中心花費6000多萬買即期品AZ疫苗，疫苗快到期是否保護力比較差?柯文哲表示，越到期可能壞掉的機率比較高。
鍾沛君詢問，莊仁祥同意買這批即期品疫苗，是因為智商不足，還是執政黨什麼力都使不上?柯文哲表示，疫苗採購從頭到尾都沒政策，疫苗大多是人家送的，自己買的百分比不高，疫苗預約平台是中央控制，人是中央配對，他都不知道怎麼辦。
鍾沛君以王定宇過去曾宣稱藍營要買的BNT疫苗快過期，反酸「報廢變暴利」這句話要原封不動送還王定宇。指揮中心諮詢委員李秉穎曾說鴻海買的BNT疫苗快過期，鍾沛君詢問柯文哲，認為李秉穎智商多少?柯文哲表示，「跟我差不多。」
鍾沛君追問若這批疫苗封籤出來，北市可打多少?中央柯文哲表示，北市一周可以打28萬劑疫苗，若全打AZ能打得完，但是中央配對會出問題，要找到人給他打，因為配對系統在中央手中。