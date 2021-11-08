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中台灣電影中心OT招商 議員憂無人投標

▲中台灣電影中心OT(營運移轉)案，議員陳文政指出，招商內容中，要求的營業內容包山包海，無法吸引廠商投資上億的金額(圖／柳榮俊攝2021.11.8)
▲中台灣電影中心OT(營運移轉)案，議員陳文政指出，招商內容中，要求的營業內容包山包海，無法吸引廠商投資上億的金額(圖／柳榮俊攝2021.11.8)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-08 14:59:26

中台灣電影中心斥資16億興建，是水湳經貿園區的重要地標。今(8)市議員陳文政質詢指出，但OT(營運移轉)案的招商內容中，要求的營業內容包山包海，完全沒有考量到今年因疫情衝擊，民間影城百貨業者紛傳倒閉、經營困難，無法吸引廠商投資上億的金額。他憂心，OT案恐無人投標，新聞局長黃國瑋說，採取OT模式引入民間經營能量，在影視營運主軸下納入動畫及漫畫元素。

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陳文政表示，上半年疫情衝擊下，全台已有多家影城業者關閉據點，產業前景並不明朗。但檢視中台灣電影中心OT文件中的營運要求，「2個廳只能播國片藝術片」「辦理影展」「發展動畫漫畫」「發展文創產業」等，電影中心儼然變成「文創園區」，恐讓投資方怯步。


陳文政以影展為例指出，去年10月未受疫情衝下，新聞局轄下的影視發展基金會，辦理經費1500萬之「國際動畫展」，收入僅有38萬元；若是民間業者承攬，恐禁不起這樣燒錢。


此外，陳文政也強調，對比文化部下的全國五大文創園區計畫，目前僅有台北華山在成立六年後轉虧為盈，其他園區都無法獲利；這些案例，都可能導致投資方對中台灣電影中心OT案沒有信心。質疑新聞局，OT內容在擬定時，根本沒有參考過國內外相關案例，導致OT內容像許願樹一樣「想要什麼就寫什麼」。


陳文政表示，電影中心內部尚未裝修，OT案要求業者初期設備投資金額不得低於3.56億，每年定額權利金也不得低於1500萬，等於初始投資金額就接近4億，他說影城、百貨業者不是「盤子」，直言OT案並不樂觀，應做好調整內容再次招商的準備。希望新聞局要審慎評估OT案的招商內容，不要讓OT案胎死腹中，否則將嚴重影響市府團隊的執政績效。


新聞局表示，中台灣電影中心新建工程已於今年完成驗收，未來營運將延續市府既定政策，依據《促進民間參與公共建設法》規定，採取營運移轉(OT)模式引入民間經營能量，在影視營運主軸下，納入動畫及漫畫元素。


新聞局指出，促參前置作業已委託台灣世曦工程顧問股份有限公司積極推動，陸續完成可行性評估、先期規劃等工作，今年3月起陸續邀請業者現勘，7月舉辦線上招商座談會，持續聽取業界、專家學者意見並擬定營運條件，全案已於今年1028日公告招商，設定營運年期為15年，如營運優良且符合條件者得申請續約15年，盼結合民間創新活力，打造中台灣電影中心成為特色營運主題場館，滿足前往水湳經貿園區的旅客休閒娛樂需求。

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