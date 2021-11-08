中台灣電影中心OT招商 議員憂無人投標

中台灣電影中心斥資 16 億興建，是水湳經貿園區的重要地標。今 (8) 市議員陳文政質詢指出，但 OT( 營運移轉 ) 案的招商內容中，要求的營業內容包山包海，完全沒有考量到今年因疫情衝擊，民間影城百貨業者紛傳倒閉、經營困難，無法吸引廠商投資上億的金額。他憂心， OT 案恐無人投標，新聞局長黃國瑋說，採取 OT 模式引入民間經營能量，在影視營運主軸下納入動畫及漫畫元素。

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陳文政表示，上半年疫情衝擊下，全台已有多家影城業者關閉據點，產業前景並不明朗。但檢視中台灣電影中心 OT 文件中的營運要求，「 2 個廳只能播國片藝術片」「辦理影展」「發展動畫漫畫」「發展文創產業」等，電影中心儼然變成「文創園區」，恐讓投資方怯步。

陳文政以影展為例指出，去年 10 月未受疫情衝下，新聞局轄下的影視發展基金會，辦理經費 1500 萬之「國際動畫展」，收入僅有 38 萬元；若是民間業者承攬，恐禁不起這樣燒錢。

此外，陳文政也強調，對比文化部下的全國五大文創園區計畫，目前僅有台北華山在成立六年後轉虧為盈，其他園區都無法獲利；這些案例，都可能導致投資方對中台灣電影中心 OT 案沒有信心。質疑新聞局， OT 內容在擬定時，根本沒有參考過國內外相關案例，導致 OT 內容像許願樹一樣「想要什麼就寫什麼」。

陳文政表示，電影中心內部尚未裝修， OT 案要求業者初期設備投資金額不得低於 3.56 億，每年定額權利金也不得低於 1500 萬，等於初始投資金額就接近 4 億，他說影城、百貨業者不是「盤子」，直言 OT 案並不樂觀，應做好調整內容再次招商的準備。希望新聞局要審慎評估 OT 案的招商內容，不要讓 OT 案胎死腹中，否則將嚴重影響市府團隊的執政績效。

新聞局表示，中台灣電影中心新建工程已於今年完成驗收，未來營運將延續市府既定政策，依據《促進民間參與公共建設法》規定，採取營運移轉 (OT) 模式引入民間經營能量，在影視營運主軸下，納入動畫及漫畫元素。