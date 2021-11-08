兩岸為何都搶著加入CPTPP？重點整理一次搞懂

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CPTPP全名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership），是一個高標準、全面性的區域貿易協定，成員多為較先進的經濟體，GDP合計占全球13%。
不過，CPTPP前身為美國主導的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（TPP），最初由亞太經濟合作會議成員發起，旨在促進亞太地區貿易自由化，談判成員國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等12國，其中大多為我國主要的貿易夥伴，占我對外貿易額比例超過3成，對我國的重要性不言可喻。不過，2017年1月23日當時的美國總統川普宣布退出TPP後，對TPP造成重大衝擊，一度引發存廢爭議。
之後，在日本積極主導下，2017年11月11日，TPP改組為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），CPTPP大致維持原TPP簽署內容，但暫停適用22項原依美國要求而納入的條文，內容涵蓋「資人及地主國爭端解決機制、智慧財產權保護及政府採購等議題。CPTPP的11個成員國也在2018年3月8日在智利完成協定簽署，2018年12月30日生效，目前計有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯等8國完成國內批准程序。
至於CPTPP新成員的加入採共識決定，有意申請經濟體須向存放國提交正式入會申請，並建議事先與各成員國進行非正式互動，爭取各國支持，而英國在今年2月2日遞件申請加入CPTPP，6月2日部長會議同意申請案，尚在擇定舉行入會工作小組的日期，以進行實質談判。而中國大陸也在今年9月16日遞交申請書，我國則在9月22日正式向CPTPP文件存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，未來將依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業。
為什麼需要加入CPTPP？
CPTPP成員國人口規模將近5億，占全球7%，總GDP超過11兆美元，占全球13.1%，2020年CPTP的11國占我國貿易總額1/4，雙邊投資額15.7%。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴，未來隨著成員國可能增加，貿易總額和雙邊投資比重也會提高，因此，加入CPTPP，對我國參與區域經濟整合十分關鍵，絕對有利於台灣的全球經貿布局。
此外，CPTPP是高品質的自由貿易協定，成員多為先進經濟體，會探討包括電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、法規調和、透明化和反貪腐等許多超過WTO規範的議題，加入CPTPP，可以加速我國跟國際接軌，布局先進經濟體。
根據政府對我國投入產出模型的量化模擬結顯示，台灣加入CPTPP後，對我國總體經濟效某有助益，GDP將至少成長0.52%，且該正面效益還不包含非量化經濟外效果，包括創造更優良投資環境，以吸引台商或外資在台投資；融入全球或區域供應鏈；促進公私營企業公平競爭；協助中小企業融入國際市場；提升勞工保障等。
為加入CPTPP 我國做了什麼準備？
1、經濟面，從2016年起，我國陸續推動5+2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，調整了台灣的產業經濟體質。因應全球供應鏈轉型，我國也引導台商升級轉型、回台投資。
2、社會面，自2018年起，我國和各大產業公會、農業、勞工團體，針對加入CPTPP議題交換意見，並且在2019年做出影響評估。
3、法制面：依據CPTPP的協議內容，我們已經陸續完成9項法律修訂，後續還有少數修法會持續推動。同時我們也依照加入程序，和各會員國進行磋商，表達台灣參與的意願。
加入CPTPP的影響評估
以農業來說，政府評估加入CPTPP可享會員優惠關稅，擴大台灣農產品在CPTPP會員市場機會，如台灣優勢農業蝴蝶蘭、毛豆、禽蛋、鮪魚、香蕉、番石榴、菇類等，同時有利引各國農企業來台投資，運用台灣技術優勢生產及加工出口。同時，可強化動植物檢疫防疫及食品安全把關，降低原料進口關稅，有助我國農業加工發展。
對於農民與農企業因應可能短期受到的進口衝擊，政府採取的因應措施包括編列專款如農產品受進口損害救助基金，並落實理協助農民與農企業拓展國際市場，加速結構調整，發展六級產業及強化檢疫檢驗等對策相關工作與計算，也會監控重要農產進口數量與價格，適時提供穩定價格與救助措施，以降低農民損失，並適時提供農民輔導與訓練等措施，確保農民收入與生活。
在工業部分，加入CPTPP有助強化我國在亞太供應鏈的地位，進一步擴展新南向市場，提升我國製造業外銷實績。目前台灣出口越南、澳洲及智力的金額中，5成以上需被課徵關稅，尤其在越南面臨的關稅最高，約有4成7的工業產品被課徵5%以上關稅。若以產業別來看，我國紡織成衣、鋼鐵金屬、自行車、建材、石化塑橡膠、家電及電子資訊、一般化學、生技醫藥、重機電及電線電纜等產業，在越南、澳洲、馬來西亞及墨西哥面臨較高關稅。
因此，在透過CPTPP成員關稅減讓，進而可獲得拓展海外市場的商機，使產業擴大在台生產規模，提升出口競爭力，多數製造業均可望獲利，如台灣在紡織、一般化學、機械、重機電及電線電纜方面可與越南深化經貿關係，在鋼鐵金屬、一般化學方面可與馬來西亞有進一步經貿往來。
雖然加入CPTPP有助我國生產活動，也可能對我國運輸工具及加工食品等高關稅產品產業造成影響，這些產業將面對外國進口產品競爭的挑戰，但日本為我國高關稅工業產品進口主要來源，部分進口產品為我國生產所需的關鍵零鍵，開放亦可能有國內生產活動。
政府則強調將於加入CPTPP之談判過程中，爭取適當的降稅調適期並推動相關配套措施，以促進產業穩定發展，同時也將積極透過研發補助、研發貸款及在職人才培訓等政策工具，協助產業轉型，提升產業附加價值，做好開放準備。
兩岸先後提申請 政治角力戰提前開打
由於CPTPP新成員的加入，採用共識決定，即得要11個成員國審核同意後，才決定是否同意加盟。隨著兩岸先後遞件申請加入CPTPP，兩岸也再次展開國際政治角力，尤其中國大陸更積極拉攏會員國，想阻撓我國加入CPTPP。
不過，據我國國安局所掌握，日本是CPTPP主導國，日本首相岸田文雄、前外相茂木敏充等官員均公開表示， 歡迎我國申請加入CPTPP；美國務院發言人普萊斯（Ned Price）、駐日代理大使谷立言也表示，台灣做為世貿組織負責任會員，並堅定支持民主價值，相信會對CPTPP成員國評估台灣申請加入協定產生正面影響；澳洲執政黨副主席麥卡昆妮（Teena McQueen）、 前總理艾波特（Tony Abbott）亦表態支持我國加入。
至於在CPTPP的11個會員國中，國安局坦言越南與加拿大對於兩岸加入立場保留，紐西蘭、祕魯 及汶萊等國尚未公開表態，也因此台灣能否成功加入CPTPP，仍需持續爭取會員國的支持。