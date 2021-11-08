高市辦理地籍圖重測2310公頃　保障產權減少界址紛爭

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地政局局長陳冠福表示，地籍圖重測係依據土地法第46條之1至之3及其執行要點暨地籍測量實施規則第184條等相關法令規定辦理；而重測時重新編定段界、地號，並以衛星定位接收儀及電子測距經緯儀等高科技設備測量，除提升測量精度外，亦解決地號雜亂無章之現象以方便地籍管理，同時會將重測範圍內都市計畫樁位，一併清理、補建並予以聯測，使地籍圖與都市計畫圖一致，便利都市計畫規劃、土地開發建設的進行。
110年辦理地區分別為美濃區金瓜寮段及美濃段一小段；燕巢區深水段及湖子內段；梓官區茄苳坑段及頂蚵子寮段一小段；岡山區石螺潭段及白米段；內門區東勢埔段；阿蓮區土庫段一小段、崗山營段一小段及崗山營段二小段；路竹區三爺埤段；田寮區狗氳氤段及牛稠埔段等8區15段。另本市111年度地籍圖重測預計辦理地區計有：六龜區新威段；燕巢區深水段及尖山段；岡山區拕子段；內門區溝坪段；田寮區狗氳氤段；湖內區大湖段一小段、圍子內段、圍子內段一小段及圍子內段二小段；茄萣區頂茄萣段二小段及崎漏段一小段等7區12段，已陸續辦理前期作業中。
地政局表示，土地所有權人接到地籍圖重測結果通知書後，如對重測結果有疑義者，可於前述公告期間內攜帶通知書、身分證明文件等向土地所轄地政事務所閱覽重測後之地籍公告圖及重測結果表、冊。