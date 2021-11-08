拋產業政見　謝國樑：8年創8萬就業機會

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謝國樑今日上午提出產業政見，針對基隆的就業問題提出解方，第一箭就是拋出在五堵打造基隆科學園區，盼成為「內湖科學園區2.0」，目標吸收內科20％的外溢紅利；希望基科是以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區的模式，努力爭取千家科技廠商，尤其是企業營運與研發總部能進駐基科，以內科目前有23萬就業人口來估算，基科目標創造5萬個就業機會。
謝國樑指出，在內科逐漸飽和的狀況下，新北規劃「大汐止經貿園區」產業核心聚落，成功吸收大量內科的外溢資源，基隆五堵就在汐止的隔壁，就地理位置至上可以串接成為「北北基科技廊帶」；未來透過基隆捷運的串連，可以實質為內科減壓，同時為基隆創造就業機會與互補效益。
謝國樑認為，未來基隆捷運不但是基科的交通工具，包含捷運站體TOD，及沿線都市規劃的整體開發，累積基隆容積央行的成長，打造基隆幸福基金，投入公益領域，打造成為亞洲最有愛的城市。
謝國樑的第二支箭是，重新規劃六堵科技園區與大武崙工業區，將現有的老舊鐵皮工廠翻新立體化，類似遠雄在汐科的U-Town，目前已有接近3萬個就業機會，上限是5萬；預計立體化後的六堵科技園區與大武崙工業區2.0，可提供2萬個工作機會。
至於第三支箭，則是射向北台科技園區！謝國樑強調，透過重新設計規劃，北台科技園區至少可提供1萬個工作機會；「要改善基隆的困境，新的市長必須要有新的思維」，基隆的未來要的不只是串連北北基科技廊帶，還要強化基隆的在地能量做為基礎，提升基隆競爭力，注入更多年輕的能量，將優秀的人才留在家鄉。