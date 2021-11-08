學生偷抽菸釀成學校火災 議員要求教育局重視

國中生在學校廁所偷抽菸還釀成學校火災，台中市議員蕭隆澤今 (8) 日在議會教育文化業務質詢表示，上個月潭子區某國中發生火災，幸無傷亡，僅有燒燬 4 樓廁所垃圾桶。據他事後了解，起火原因是學生偷抽菸造成，學校的處置做法通常都是記過。他要求教育局重視這個問題，徹底提出一套全面性有效的改善做法。

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市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞聯合質詢指出，根據衛福部國健署的歷年調查， 2007 年「菸害防制法」實施、 2009 年修正後，直到 2019 年國健署的最新調查顯示，青少年紙菸吸菸率 10 年來首度上升，推估目前有超過 8.1 萬名國高中生使用紙菸。

蕭隆澤進一步指出，依據國健署 108 年青少年吸菸行為調查，我國青少年第一次開始吸菸的原因，「好奇」、「別人吸跟著吸」及「紓解壓力」就佔了前三名。而青少年開始嘗試吸菸後，有逾三成的青少年（國中生 30.8% ，高中職學生 38.5% ）仍延續有吸菸之行為。

調查也發現，吸菸之青少年有約 6 成 5 在過去一年間有嘗試過戒菸之經驗 ( 國中生 65.3% ，高中職學生 66.4%) ，有將近半數的青年抽菸者中，受到「朋友的幫助」最多（國中生為 49.2% ，高中職學生為 49.9% ），其次為「家人的幫助」 ( 國中生為 38% ，高中職學生為 32.9%) 。顯示出青少年嘗試抽菸或戒菸過程中，朋友都是關鍵角色。

蕭隆澤表示，目前學校對學生偷抽菸處置，通常以記過方式處理違規學生。質詢教育局，也都回覆校方對學生都很用心輔導，既然很用心輔導怎麼還會出現學生偷抽菸情形，而且情形越來越嚴重，顯然學校目前對學生的管理方式出了問題！