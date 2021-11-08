學生偷抽菸釀成學校火災 議員要求教育局重視

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞聯合質詢指出，根據衛福部國健署的歷年調查，2007年「菸害防制法」實施、2009年修正後，直到2019年國健署的最新調查顯示，青少年紙菸吸菸率10年來首度上升，推估目前有超過8.1萬名國高中生使用紙菸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
蕭隆澤進一步指出，依據國健署108年青少年吸菸行為調查，我國青少年第一次開始吸菸的原因，「好奇」、「別人吸跟著吸」及「紓解壓力」就佔了前三名。而青少年開始嘗試吸菸後，有逾三成的青少年（國中生30.8%，高中職學生38.5%）仍延續有吸菸之行為。
調查也發現，吸菸之青少年有約6成5在過去一年間有嘗試過戒菸之經驗(國中生65.3%，高中職學生66.4%)，有將近半數的青年抽菸者中，受到「朋友的幫助」最多（國中生為49.2%，高中職學生為49.9%），其次為「家人的幫助」(國中生為38%，高中職學生為32.9%)。顯示出青少年嘗試抽菸或戒菸過程中，朋友都是關鍵角色。
蕭隆澤表示，目前學校對學生偷抽菸處置，通常以記過方式處理違規學生。質詢教育局，也都回覆校方對學生都很用心輔導，既然很用心輔導怎麼還會出現學生偷抽菸情形，而且情形越來越嚴重，顯然學校目前對學生的管理方式出了問題！
蕭隆澤要求，他希望楊局長能夠重視學生偷抽菸問題的改善，提出一套全面性有效的改善做法，不要像這起國中生偷抽菸釀成學校火災事件，學生家長與學校和解，校方的態度就沒有事了，好像大家都沒有責任了，只有想遮掩、草草了事，這不該是教育工作者的正確處理方式。