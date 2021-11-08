鄧佳華赴日本拍成人片？台AV導演點「3關鍵」直呼不可能
網紅鄧佳華靠著「直播天王」連千毅快速竄紅，昨（7）日下午宣布鄧佳華即將進軍AV界，正式出道，而鄧佳華也向《NOWnews今日新聞》透露自己非常期待，更說理想合作搭檔是三上悠亞，不過台灣導演圤智雨聽聞此事後覺得荒謬，在臉書上發文表態，直言鄧佳華去日本拍成人片根本是不可能的事情。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-08 17:32:25｜2021-11-08 17:37:27
圤智雨一開頭就表示鄧佳華進軍日本AV界「百分之99不可能」，因為日本片商相當嚴謹，他也點出3個重點，首先，圤智雨認為鄧佳華沒有性經驗，所以基本上很難達到片商的要求：「在10幾個人的製作團隊眼下，這心裡壓力是很大的，就算小編制也有5個工作人員，那請問處男第一次是可以多猛？」
再來就是商業價值，圤智雨不認為日本片商會看好鄧佳華的商機：「如果換成你是消費者，你會下載嗎？也許會當作喜劇來看一下，而且一定會有新聞點。」圤智雨也不覺得台灣女優會想要跟鄧佳華合作：「算錢很高願意，那女優之後的心理壓力也是很大。」
最後就是真實性問題，前陣子連千毅宣布鄧佳華準備加入黑面經紀公司，放話要捧他成為「羅志祥接班人」，2人將在活動上合體，不過黑面日前就向《NOWnews今日新聞》否認此事。而這次連千毅又宣布要讓鄧佳華當AV男優，圤智雨則不以為然地說：「上次是希望跟羅志祥合體但沒有，這次說要當男優，有沒有覺得畫面好熟悉？」更語帶嘲諷地說：「也許下次說不定會宣布要去拍《魷魚遊戲》。」