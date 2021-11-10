紐西蘭乳業誰稱霸？恆天然豐力富自營牧場3堅持脫穎而出
早餐搭配一杯香醇的牛奶，是許多國人的標準套餐，而身為牛奶控的你，一定聽過紐西蘭乳業世界聞名，但站在紐西蘭乳業金字塔頂端的又是誰呢？來自紐西蘭的酪農共同組成的恆天然集團擁有純淨自營牧場，而台灣知名成人奶粉品牌豐力富，為恆天然旗下一員。自營牧場能夠直接從源頭掌握，從牧場到餐桌的嚴格把關，也能讓全家人喝得營養健康又安心。而旗下合作的酪農們屢屢在紐西蘭大獎中脫穎而出，橫掃2021 《New Zealand Dairy Industry Awards》、《Ahuwhenua Trophy》乳業兩大競賽！
生活中心/綜合報導
2021-11-10 11:00:00
一說到紐西蘭，其純淨、天然的環境絕對是普遍人第一時間聯想到的。英國雷丁大學食品與乳品博士林美貞表示，紐西蘭為乳牛生長的黃金地帶，由於其終年溫和濕潤的氣候和充沛的雨水，提供牧草肥沃的生長環境，加上紐西蘭腹地廣大，同時符合乳牛生長最適宜溫度10~20℃，先天的環境優勢成為產出優質好牛奶的助力。 然而，真正造就高品質牛奶的關鍵，仍須歸功於恆天然牧場職人後天的3大堅持。
首先，恆天然豐力富牧場職人長期以維護天然生長環境並透過永續經營，讓好環境能世代傳承為理念。而本屆Fonterra Responsible Dairying Award得主更被評委們讚賞「對於氣候變化、牧場排放狀況有全面的掌控及了解。」恆天然了解每個牧場周圍環境不同，與酪農合作為不同牧場量身擬訂牧場環境計畫，透過水路區隔，降低排泄物、肥料污染水路的機會，讓乳牛享有純淨水源，對於土壤照護及天然牧草種植也都透過程序化的掌控，這都是百年智慧累積，世代傳承，才能確保乳牛們能一直享有舉世聞名的良好環境。
第二項堅持，每個照顧乳牛的環節都是最高規格，與動物福利團隊合作，讓乳牛在每個生長階段都保持最佳狀態。在豐力富的自營牧場中，乳牛一年有超過300天自由自在的放牧、享受陽光，才能產出含較高維生素D的優質牛乳。最後，牧場職人特別從飲食著手，乳牛飲食平均96%為天然牧草，這也使得產出的牛乳具有較高的不飽和脂肪酸(共軛亞麻油酸、omega-3)、β-胡蘿蔔素與維生素E，讓消費者可用親民價格購買到cp值超高的豐富營養好奶。
至於《NZ Dairy Industry Awards》其評比項目包含牧場經營計劃、牛隻管理、牧場環境管理，以自營牧場「牛隻」為核心，激勵自營牧場中的每位職人一展畜牧長才。恆天然豐力富擁有自營牧場，藉百年傳承牧場智慧，結合現代技術，成功奪取殊榮！從源頭開始，每個細節親力親為，只為讓消費者喝到世界聞名的紐西蘭正宗好奶，難怪豐力富被稱作乳品專家。