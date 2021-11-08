柯文哲諷莊人祥智商沒70惹議！北市府：戴口罩說話引誤解
台灣自購的第13批AZ疫苗6日晚間運抵桃園國際機場，但這批到貨的59.4萬劑效期只到本月底，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋是「國際疫苗供應不足，交貨期程難確定」。台北市長柯文哲今（8）日對此質疑莊的智商是不是只有70?台北市政府澄清表示，柯文哲受訪時戴口罩不易分辨嘴型，「認為我」三個字被忽略，衍生後續誤解。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-08 16:53:43
北市府發言人陳智菡表示，柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會，當時柯市長說「奇怪！他是『認為我』智商不到70是不是？」因現場較為吵雜，加上戴著口罩不易分辨嘴型，「認為我」三個字被忽略，衍生後續誤解。
針對柯文哲疑似質疑莊人祥智商，指揮官陳時中下午在防疫記者會回擊，「人不是只看智商而已」，現在的教育、醫療講求全人，一個人的充分表現，顯露人的價值，這才是大家所重視，並強調汙名化別人不好。
北市議會今日下午總質詢，國民黨議員徐巧芯詢問陳時中說「人不是只有智商」，並詢問柯認為陳時中智商多少，柯文哲笑說，「我要忍耐，不能講出心裡面講的話」，柯更笑說「人不是只有智商，會成為晚上政論節目的標題」。
徐巧芯質疑是否有汙名化莊人祥？柯文哲表示，疫苗供應不足應該一出廠馬上被買走，怎麼會快要到期，做錯事承認講就好，不要理由一大堆，不要以為老百姓智商很低，人家一聽就知道不是那個理由。
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