中市建構「智慧校園」 議員：腳步太慢

台中市議會今 (8) 日進行教育文化業務質詢，民進黨市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任指出，台中市目前對於建構「智慧校園」的腳步還太慢，也缺乏具體的政策方向。議員提出台中市可因應時代趨勢，研議在校試行 BYOD （ BYOD, Bring Your Own Device ） 計畫。

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黃守達解釋， BYOD 是早期在歐美企業裡，讓員工們使用自己的行動裝置來進入工作場域所發展出來的概念。現已有許多國家將此概念在學校推行。除了觀念發展得較早的歐美，日本東京都也於 2018 年開始在都立高中試行 BYOD ，透過建置完善的校園 WIFI 環境，結合課程內容與個人行動裝置，讓教育融入資訊載具，加速智慧校園的建構。且看準現在人手一智慧型手機，讓 BYOD 的裝置推廣不僅限於平板、筆記型電腦，智慧型手機也是一個選項。

黃守達強調，日本文部科學省更在 2019 年公布實施《學校教育資訊化推進法》，顯見日本對於教學數位化、資訊化的重視；香港也在其中小學推行「自攜裝置」讓學校透過資訊科技提升教學效能、加強課堂互動，提升學生自主學習、解決問題與合作等能力；國內也有台北市推行「學生自備載具（ BYOD ）到校學習計畫」目前試辦結果顯示，相較學校公用載具，自備載具更能適性化安裝設定學生個人學習所需軟體工具，更有利學校推動行動學習。

黃守達指出， BYOD 讓學生可以攜帶自己的行動裝置上課，因為設備不必與他人輪流使用，可節省課堂上進行數位學習時的相關準備工作。學生也可以於自有裝置內安裝適合自己的學習資源，並配合學習需要的應用程式，學習能更自主化、更適性化，將更有利於學習。

張玉嬿說， BYOD 或許是個雙贏的概念，學習新時代的里程碑，但老師的接受度如何？如何精進改變自身的教學方式？家長要買到多少價格和性能的載具才適合學生？教育局在試辦之前要考慮周全，但初期不應求快，穩穩的走出成效，絕對不能花大錢卻沒有好好使用。

張耀中說，自帶設備到校學習是世代趨勢，管理上或教學現場很多學校或老師可能還沒有準備好，甚至有些時候會被孩子誤會是要沒收行動裝置，數位學習是世代趨勢，盼教育局不要拒絕進步。