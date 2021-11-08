能源轉型跟不上！比爾蓋茲預言　石油巨頭30年後一文不值

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事實上，美國最大的石油和天然氣生產商埃克森美孚（Exxon Mobil）、英國石油（BP）和荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）等公司的股價在過去5年來都出現下跌，尤其在新冠肺炎疫情爆發期間，大大削弱了對石油的需求，並導致石油與天然氣公司遭受巨大損失。
其中，埃克森美孚在去年就虧損了200億美元，雖然目前該公司市值仍高達2750億美元，但隨著美國等國家為了因應氣候變遷而改變能源政策，以及汽車行業朝着電動化未來邁進，也造成投資者對於石油股前景越來越懷疑。
比爾蓋茲在峰會上同時也建議這些掌管能源領域將近百年的龍頭公司進行轉型，指出如果在未來轉向再生能源形式的話，或許還有倖存的機會。比爾蓋茲認為，部分大公司能從原有的基礎上進行轉型，例如歐洲幾個石油巨頭，雖然仍以石油和天然氣為主，但一直在涉足可再生能源、電動汽車充電和氫等領域。或是讓公司與新時代接軌，選擇使用更乾淨的能源，比如低碳氫，燃燒時的排碳量比過去要少許多，而美國的管線基礎設施或許可能改為輸送氫氣。
不過外界對於石油公司轉型都不太樂觀，國際能源總署（IEA）分析師巴哈爾（Heymi Bahar）今年5月時，悲觀表示大型石油公司不太可能成為可再生能源技術的領導者，「他們會成為可再生能源技術的主要投資者嗎？答案是否定的」。
雖然比爾蓋茲認為石化產業可以轉型，但實際上他在投資領域似乎也不大看好，他在最新著作《如何避免氣候災難》（How to Avoid a Climate Disaster）中就提到，他個人以及旗下的基金會已經在2019年就賣出所有石油與天然氣公司的持股。