蘇揆南下見證臺灣文學館升格揭牌 文學力量邁向下個盛世

國立臺灣文學館今（ 8 ）日舉行升格中央三級機構揭牌典禮，行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成、文化部長李永得、台南市副市長趙卿惠、故宮博物院院長吳密察等人代表揭牌，文學界、政府機構、博物館學界等到場祝賀，見證臺灣珍視的文學力量邁向下一輪盛世。

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蘇貞昌表示，一百年前先賢蔣渭水的〈臨床講義〉診斷臺灣是世界文化的低能兒，是知識淺薄、罔顧衛生的人，臺灣在過去也被質疑哪裡有文學，因為統治者知道文學的力量、一支筆勝過十萬軍，所以不容許臺灣人用筆書寫對這塊土地的堅持。但一代一代的努力下，臺灣已經有自己的臺灣文學館，文學館的升格是國家的、是大家的事，期許文學館善用國家力量蒐集先賢留下、散佚各地的珍貴文學，也對正在執筆的作家提供好的舞臺。讓國際知道臺灣美麗不只有景物，還有許多了不起、有智慧、有志氣的人們為這塊土地耕耘。被問到關於 12 月的公投，蘇貞昌表示，這一次的公投不是在政黨的輸贏，而是在決定臺灣的前途、臺灣是否安全、臺灣要不要永續，希望人民都能在 12 月 18 日踴躍投票，一定要「四個不同意，台灣更有力」。

文化部長李永得表示，感謝蘇院長大力支持雙館升格案、行政院團隊與立法院不分黨派委員合力推動，兩個館的組織法以不到 50 天的時間三讀通過。文學館開館 18 年，在歷任館長的努力及文學界的協助下，建立非常好的基礎，期許升格後，持續提升研究、典藏、推廣能量，同時，應強化「大館帶小館」的理念，與全臺灣各地的文學館共同串聯、經營及分享，編織成為一個全國性無界限的文學園區。李永得強調，文學是一個國家最基本的文化力量，更是一個民族非常重要的靈魂，希望臺文館除了是所有文學家、作家的家園，也能持續培養更多的作家講述臺灣的故事。