名家論壇》馬斌／以吾之名：證明魷魚之後的韓劇創作力

我是廣告 請繼續往下閱讀
《以吾之名》與《魷魚》成功的最大元素，就是快節奏發展迅速的劇情。與一般韓劇不同的是，它們在第一集裡，甚至是前半段就把該交代的角色與背景說完，讓觀眾很快就能被吸引進入更深一層的故事，以及角色之間的互動發展，就連集數上也比傳統韓劇來的少（《魷魚》九集，《以吾》八集），而且劇情的發展明顯有精心安排設計過，就以《以吾》為例，幾乎是平均每兩集就是一個大轉折，起、承、轉、合非常的有規律。
以下略有劇透，請斟酌閱讀……
再來就是引用過去成功的元素做更新的詮釋與編排：Netflix自己投資拍攝的原創劇，最常在前置準備時就會做一項功課，以大數據調查在同類型的影視作品裡，哪些元素是吸引觀眾的，再引用到劇集裡；根據《魷魚》導演的說法，「生存遊戲」的故事主軸是他構思了十多年的成果，而《魷魚》一推出當下，的確有很多對於其「生存遊戲」元素表示舊瓶新酒，沒有新意的批評，但仔細一看才發現，生存遊戲只是故事的骨幹，但有太多其他元素與探討內容，是在遊戲以外的故事發展著，甚至最後結局的大轉折更是太令人意外，才有辦法吸引超過上億次的收看；《以吾》的故事有著《無間道》的梗，但是卻放入更多新鮮的元素與轉折，讓原本《無間道》較單純的正反雙方互派臥底的故事人物設定，有了更多層次與發展，最後女主角與真正殺父仇人的對決雖不能說太意外，但鋪陳在緊湊的劇情發展裡，倒也引人入勝，不會枯燥乏味。
而另一個《以吾》很明顯是根據大數據所提供的資訊，利用多數觀眾感興趣的元素為編寫攝製加分的佐證，就是同一時期同樣是由Netflix推出的原創電影《絕命凱特 Kate》，這部故事主梗同樣敘述一名女殺手被背叛復仇的故事，同樣找來其實長相身材也都已經是模特兒等級（但人家韓韶禧是「最強小三」，完勝！），但也是有武打動作片經驗的"瑪麗.伊莉莎白.溫斯特"（《終極警探4.0》《歪小子史考特》《猛禽小隊》）扮演女殺手，雖然中毒快死了卻還是打遍天下無敵手，角色背景同樣背負著家庭與愧疚的元素，而且最後都有著大轉折的背叛情節，但最大的不同只是這是部電影而且（應該）沒有要拍續集，所以主角確定最後死了，但《以吾》看來應該是會再拍第二季（同意的快一起敲碗！）。
而最後也最重要，延續我上一篇《魷魚遊戲》的分析文：血，真的很重要。
無論是《魷魚》、《以吾》甚至《凱特》，都很聰明的利用Netflix上比較不受審查制度的限制，可以多利用色腥煽吸睛的優勢來吸引觀眾，《以吾》裡的打鬥場面，特別是女主角多場以一抵百（至少數十人是有的）的打鬥＋槍戰，讓人看得血脈賁張，而且劇集一開始就告訴你女生雖然天生在體型體力上輸男生，但卻是可以很有技巧地打敗男生，於是每場打鬥戲我就在看女主角是否有利用這些技巧，雖然打得滿身是傷，雙方鮮血四噴，但最後都能打敗對手勝出，先不管這情節合不合理，觀眾已經被主角深深吸引佩服。
韓劇在製作上本來就已經相當成熟，逐漸走出本地市場而走向國際，隨著ＯＴＴ平台無國界的上架推廣，更加速其國際間的知名度，現在再加上利用平台所提供，被大數據證明成功的創作劇情與元素，讓作品更具有國際觀與吸引力，以後肯定將會看到更多具有韓國特色，但卻是能吸引全球觀眾的好作品。
●作者：馬斌／知名影評人，最愛電影、美劇與MLB
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com