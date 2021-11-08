COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

名家論壇》馬斌／以吾之名：證明魷魚之後的韓劇創作力

▲《以吾之名》是少見的以女性當作主角的黑暗警匪動作影集。（圖／Netflix提供）
▲《以吾之名》是少見的以女性當作主角的黑暗警匪動作影集。（圖／Netflix提供）

文/馬斌

2021-11-08 17:10:13｜2021-11-08 17:10:35

《魷魚遊戲》已經正式成為Netflix史上收看人次最多的影集，而許多人都在期待，下一部能接續（或接近）這成就的「韓流」影集是啥？很快的答案揭曉，就是韓韶禧、朴喜洵、與安普賢主演，金鎮民執導的《以吾之名》，而這兩齣劇也有著類似的背景：都是Netflix投資拍攝的原創劇，一次上架所有集數，而非韓國電視台製作播出，Netflix跟著每周同步上架一至兩集；故事與人物的發展、節奏及互動，也都與傳統韓劇不太相同，攝製的尺度上也更寬一些。但兩齣劇也都有其獨特的特色，才能前後登上Netflix的排行收視冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《以吾之名》描述還在高中念書，由單親爸爸撫養長大的女主角「智友」，已經數月不見父親蹤影，知道父親在為黑幫工作，個性剛烈的智友受夠了看不到父親，還要在學校忍受同學冷嘲熱諷的生活，打了通電話給父親說要斷絕關係，雖然刺激到父親迅速趕回家裡看她，卻也因此引來殺手，將父親在家門口被殺。後悔難過不已的智友，決定去黑幫尋求幫派老大的幫忙，為父親復仇，甚至不惜加入幫派受訓，但父親與他的被刺殺，其實背後隱藏著更大更複雜的故事，而單純且心無旁念的智友，其實正一步一步陷入一個超乎想像且龐大的深淵中……

《以吾之名》與《魷魚》成功的最大元素，就是快節奏發展迅速的劇情。與一般韓劇不同的是，它們在第一集裡，甚至是前半段就把該交代的角色與背景說完，讓觀眾很快就能被吸引進入更深一層的故事，以及角色之間的互動發展，就連集數上也比傳統韓劇來的少（《魷魚》九集，《以吾》八集），而且劇情的發展明顯有精心安排設計過，就以《以吾》為例，幾乎是平均每兩集就是一個大轉折，起、承、轉、合非常的有規律。

以下略有劇透，請斟酌閱讀……

再來就是引用過去成功的元素做更新的詮釋與編排：Netflix自己投資拍攝的原創劇，最常在前置準備時就會做一項功課，以大數據調查在同類型的影視作品裡，哪些元素是吸引觀眾的，再引用到劇集裡；根據《魷魚》導演的說法，「生存遊戲」的故事主軸是他構思了十多年的成果，而《魷魚》一推出當下，的確有很多對於其「生存遊戲」元素表示舊瓶新酒，沒有新意的批評，但仔細一看才發現，生存遊戲只是故事的骨幹，但有太多其他元素與探討內容，是在遊戲以外的故事發展著，甚至最後結局的大轉折更是太令人意外，才有辦法吸引超過上億次的收看；《以吾》的故事有著《無間道》的梗，但是卻放入更多新鮮的元素與轉折，讓原本《無間道》較單純的正反雙方互派臥底的故事人物設定，有了更多層次與發展，最後女主角與真正殺父仇人的對決雖不能說太意外，但鋪陳在緊湊的劇情發展裡，倒也引人入勝，不會枯燥乏味。

而另一個《以吾》很明顯是根據大數據所提供的資訊，利用多數觀眾感興趣的元素為編寫攝製加分的佐證，就是同一時期同樣是由Netflix推出的原創電影《絕命凱特 Kate》，這部故事主梗同樣敘述一名女殺手被背叛復仇的故事，同樣找來其實長相身材也都已經是模特兒等級（但人家韓韶禧是「最強小三」，完勝！），但也是有武打動作片經驗的"瑪麗.伊莉莎白.溫斯特"（《終極警探4.0》《歪小子史考特》《猛禽小隊》）扮演女殺手，雖然中毒快死了卻還是打遍天下無敵手，角色背景同樣背負著家庭與愧疚的元素，而且最後都有著大轉折的背叛情節，但最大的不同只是這是部電影而且（應該）沒有要拍續集，所以主角確定最後死了，但《以吾》看來應該是會再拍第二季（同意的快一起敲碗！）。

而最後也最重要，延續我上一篇《魷魚遊戲》的分析文：血，真的很重要。

無論是《魷魚》、《以吾》甚至《凱特》，都很聰明的利用Netflix上比較不受審查制度的限制，可以多利用色腥煽吸睛的優勢來吸引觀眾，《以吾》裡的打鬥場面，特別是女主角多場以一抵百（至少數十人是有的）的打鬥＋槍戰，讓人看得血脈賁張，而且劇集一開始就告訴你女生雖然天生在體型體力上輸男生，但卻是可以很有技巧地打敗男生，於是每場打鬥戲我就在看女主角是否有利用這些技巧，雖然打得滿身是傷，雙方鮮血四噴，但最後都能打敗對手勝出，先不管這情節合不合理，觀眾已經被主角深深吸引佩服。

韓劇在製作上本來就已經相當成熟，逐漸走出本地市場而走向國際，隨著ＯＴＴ平台無國界的上架推廣，更加速其國際間的知名度，現在再加上利用平台所提供，被大數據證明成功的創作劇情與元素，讓作品更具有國際觀與吸引力，以後肯定將會看到更多具有韓國特色，但卻是能吸引全球觀眾的好作品。


●作者：馬斌／知名影評人，最愛電影、美劇與MLB

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀