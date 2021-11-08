全台超商危險了？「強勁對手」猛開 眾人驚呆：還要排隊
台灣超商密度堪稱全世界最高，走沒幾步路就有一家的型態非常常見，而目前台灣四大超商品牌包括OK、萊爾富、7-11以及全家。不過，就有網友發現近日有一間複合型商店狂開，讓他非常驚訝，貼文引爆台灣人共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 17:39:29
原PO在PTT貼文指出「我外公家已經到市郊區了，居然最近也開了一間『蝦皮店到店』的商店，這展店速度會不會太猛啊？」；另外也有網友回文透露「蝦皮店到店真的會影響到超商的地位，目前已經開始狂開，如果未來蝦皮宅配大家都用店到店的話，超商人流真的會有影響，而且那間店不只取貨，還有賣香菸、零食跟飲料，這樣下去四大超商怎麼對抗啊？」
貼文一出，網友紛紛爆出討論「真的有夠狂，我家附近馬上開了兩間」、「最近我家附近也開一間，而且還要排隊」、「到蝦皮店到店零元運費真的太強了，自己吃下物流不給超商賺，真的有夠強」、「零元運費大發威，經過一次看到滿滿的貨物，超商少賺很多」、「運費給超商賺了不少，他們自己開自己賺，真的很強」、「等到自營取貨店開多以後，基本上取貨商機真的會壟斷」。
由於「蝦皮店到店」主打免運費取貨機制，吸引不少客人喜愛，且近日拓店速度相當快速，成功引爆話題。不過也有網友認為「超商不只取貨功能，只是會少賺運費這塊，生鮮熟食還是屌打」、「現在只能主打取貨吧，店家猛開但沒空間賣東西」、「賣的東西品項算少，就菸跟飲料跟零食而已，都一點點，主要還是取貨」、「因為剛開，店員理貨能力還是要跟四大超商學學吧，找貨速度蠻慢的」。（編輯：張嘉哲）