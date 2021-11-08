Yahoo奇摩雙11金條5.8折開搶　7大攻略看這裡別錯過

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Yahoo奇摩購物自2016年起，攜手中國信託共同發行首張電商聯名卡。數據發現，Yahoo聯名卡以25至39歲消費者為主力，尤以女性為最，卡友每月消費次數高出一般1.3倍、消費力則為一般會員的2倍，消費力道深且黏著度高；最愛買的Top3品類為居家用品、日用清潔與美食；線下消費則集中在量販超市、餐飲等。
雙11正慶要怎麼買最划算？Yahoo奇摩購物推出7大攻略包含：
攻略1：狂灑破億折價券、天天超品日1折起、最高46%回饋
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攻略2：零點驚喜！消費滿萬再送1111
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攻略3：全新Yahoo聯名卡 瘋送高回饋
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攻略4：雙11大富翁拿紅包、天天抽1111天KKTV免費看
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攻略5：商城主打店 超贈點最高30倍送
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攻略6：商城天天免運限搶、拍賣雙星免運
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攻略7：無卡分期 最高送11,111，再抽萬元人氣好禮
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這次Yahoo奇摩購物正慶開跑，也推出2021雙11暖慶熱銷榜，其中商品推薦包含：熱銷冠軍的Acer 15吋獨顯電競筆電，原價3萬8900元，特價2萬9900元，下殺7.7折；熱銷第二名的童樂繪幸運星金條1台兩，原價11萬8800元，特價6萬8888元下殺5.8折；熱銷第三名的Samsung Galaxy A52s 5G手機，原價1萬3990元，特價1萬1111元，下殺7.9折。