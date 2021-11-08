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Yahoo奇摩雙11金條5.8折開搶　7大攻略看這裡別錯過

▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，即日（8） 起至1111祭出新一波4大超殺優惠。（圖／Yahoo奇摩購物提供）
▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，即日（8） 起至1111祭出新一波4大超殺優惠。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-08 18:37:16｜2021-11-08 19:11:17

Yahoo奇摩購物今（8）宣布，「11.11瘋搶購物節」正慶正式開跑，即日起至11日祭出新一波4大超殺優惠，包含「狂撒破億折價券」、「刷卡滿萬最高46%回饋」、聯合ASUS、BRITA等旗艦品牌「天天超級品牌日1折起」、正慶期間「天天免運」等好康；其中，最驚人的優惠當屬於童樂繪幸運星金條1台兩，原價11萬8800元，下殺5.8折特價僅6萬8888元即能入手，優惠相當驚人。另外，Yahoo奇摩購物也透露「7大攻略」，讓你知道怎麼買最划算。

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Yahoo奇摩電子商務業務部副總裁蔡伯璟表示，Yahoo奇摩今年為迎戰雙11，結合擁有百萬活躍用戶的App，在風格選品頻道打造「雙11快閃店」推獨賣商品，並透過「Yahoo奇摩粉絲通」會員經營解決方案，匯聚超過500個品牌商家與百萬名粉絲；此外，今年攜手中國信託，推出電商首張最高卡等全新Yahoo聯名商務鈦金卡；同時打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，再創沉浸式購物體驗。

Yahoo奇摩購物自2016年起，攜手中國信託共同發行首張電商聯名卡。數據發現，Yahoo聯名卡以25至39歲消費者為主力，尤以女性為最，卡友每月消費次數高出一般1.3倍、消費力則為一般會員的2倍，消費力道深且黏著度高；最愛買的Top3品類為居家用品、日用清潔與美食；線下消費則集中在量販超市、餐飲等。

▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，最高享46%回饋！。（圖／Yahoo奇摩購物提供）
▲Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，最高享46%回饋！。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

雙11正慶要怎麼買最划算？Yahoo奇摩購物推出7大攻略包含：


攻略1：狂灑破億折價券、天天超品日1折起、最高46%回饋

雙11最後機會，全站1折破盤直降，天天都便宜

攻略2：零點驚喜！消費滿萬再送1111

正慶零點驚喜！全站消費滿萬再送1111購物金

攻略3：全新Yahoo聯名卡 瘋送高回饋

Yahoo聯名卡新換裝、更好刷，最高返利30%！

攻略4：雙11大富翁拿紅包、天天抽1111天KKTV免費看

玩App遊戲拿111超贈點、1111天KKTV影音免費看 (每天11名)

攻略5：商城主打店 超贈點最高30倍送               

Yahoo奇摩超級商城超強主打店超贈點最高30倍送

攻略6：商城天天免運限搶、拍賣雙星免運

Yahoo奇摩超級商城免運、Yahoo奇摩拍賣天天2大強檔賣家限時全館免運

攻略7：無卡分期 最高送11,111，再抽萬元人氣好禮

無卡分期最高回饋11,111，買iPhone 13 每期最低1,554起，再拿2,700超贈點！

這次Yahoo奇摩購物正慶開跑，也推出2021雙11暖慶熱銷榜，其中商品推薦包含：熱銷冠軍的Acer 15吋獨顯電競筆電，原價3萬8900元，特價2萬9900元，下殺7.7折；熱銷第二名的童樂繪幸運星金條1台兩，原價11萬8800元，特價6萬8888元下殺5.8折；熱銷第三名的Samsung Galaxy A52s 5G手機，原價1萬3990元，特價1萬1111元，下殺7.9折。

▲Yahoo奇摩購物2021雙11暖慶熱銷榜商品推薦。（圖／Yahoo奇摩購物提供）
▲Yahoo奇摩購物2021雙11暖慶熱銷榜商品推薦。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

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