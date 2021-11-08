台積電成首受益者！為強化晶片供應　日本擬12月提案修法

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日本政府尋求修訂目前適用於開發5G無線技術企業的法律範疇，將半導體指定為優先領域，確保2021年度追加數十億美元，在新能源和產業技術開發組之下設立補貼基金。
報導指出，符合補貼資格的工廠，將會被日本相關省廳要求維持穩定生產、投資以及繼續開產技術研發等作為條件，也可能被要求在短缺時期提高產量，以及遵守防止技術外洩的法律。
《日經亞洲》報導指出，台積電於今年10月宣布於熊本設廠，預計將會成為修法後第一個受益者。先前有報導指出，台積電日本投資案將高達1兆日圓（約台幣2445億元），日本首相岸田文雄曾表示將補助一半的金額，其他晶片製造商未來也可能獲得補助。
報導表示，台積電預計將於2022年開始建設日本熊本工廠，於2024年開始量產。該工廠主要生產使用22奈米至28奈米技術的晶片，這些不適用於智慧型手機的先進晶片，而是廣泛用於汽車、家電等其他產品。
世界貿易組織（WTO）為了促進公平貿易，會把提振出口的補貼和補貼換取國產零件及材料的行為視為自動違規，也就是「紅箱」補貼。不過台積電的補貼被普遍視為「黃箱」補貼（Amber Box）範圍，這種情況將根據個案判斷扶植情況。不過其他國家可能會向世界貿易組織提出爭議，取決於這些補貼如何實施。