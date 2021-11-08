菲律賓連奪2週國際賽事后冠！被譽為「選美最強國」

《四方報》報導， 時常在國際選美舞台上奪得佳績的菲律賓，在近期有傳出喜訊，繼歐貝涅達（Cindy Obeñita）拿下洲際小姐（Miss Intercontinental）后冠後一週，蒙塔尼（Maureen Montagne）在6日也奪得2021全球小姐（ The Miss Globe 2021）后冠，等於菲律賓摘下雙后冠，好成績受全球矚目。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-08 19:02:59
據悉，全球小姐賽季在阿爾巴尼亞的首都地拉那（Tirana）舉行，結果於菲律賓當地時間6日出爐，由來自菲律賓的美女蒙塔尼，從40多名候選人中脫穎而出並摘下后冠。 今年28歲的蒙塔尼在問答環節時，她的問題是：「妳認為美是一種優點嗎？我們該如何用其他價值來豐富它？」她回答：「我認為真正的美來自內在。透過成為全球小姐，我們將有機會激勵他人。我們的微笑是我們美麗的原因，而美麗的價值在於我們為社區所做的事，是我們如何在一生之中回報他人，並且實現了什麼。我相信每個人都有內在美，我相信我們有責任把它與世界共享，回饋給所有人。」充滿智慧的言論讓她最終脫穎而出。
另一位拿下洲際小姐的25歲歐貝涅達同樣肯定智慧的力量，她是菲律賓南部民答那峨島東米薩米斯省（Misamis Oriental）省政府觀光部門官員，再奪冠後鼓勵想成為選美佳麗的女孩們要大量閱讀。因為她認為智慧是多變的世界中，最重要的武器。
其實，這不是菲律賓第一次出現接連奪冠的盛況， 根據《ABS-CBN新聞台》報導， 在2017年，具有華人血統的伊巴斯柯（Karen Ibasco）和馬奎斯（Winwyn Marquez）在同一個週末分別獲得地球小姐（Miss Earth）及西班牙裔美洲皇后（ReinaHispanoamericana）后冠，菲律賓可以說是選美最強國之一。