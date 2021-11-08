辦多元文化交流工作坊！金門新移民協會分享各地風土

《四方報》報導， 由金門縣文化局舉辦的110年度社區營造活動，日前於中山林的金管處委外經營咖啡店，舉行多元文化交流工作坊活動，透過在咖啡店享用茶點飲料的輕鬆氛圍下，讓來參與交流活動的金門縣新移民關懷協會能愉快無壓力的分享各自家鄉文化，彼此交流學習。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-08 19:11:38
根據《金門日報》，活動共分為四大組，每組7到8人，分享文化主題分別為，江浙閩湘文化小組、江西文化小組、越南文化小組、東北南方文化小組，其中，江浙閩湘小組分享的美食文化最為豐沛，介紹不同菜系美食，沛縣狗肉、明帝捆香蹄、喝螺等等都讓聆聽者感到新鮮且新奇，江西文化小組則分享江西老表的典故由來，故事內容津津樂道，讓在場所有人都對江西成員產生了親切感，越南文化小組則是分享了越南特有水上生活，也包含文化融合的食物等，最後由新移民關懷協會理事長崔曉美代表上台分享中國東北和南方的特產及景物，人蔘、貂皮還有菸葉等地方特產，景點有瀋陽故宮以及黃果樹瀑布、桂林等多個景點。
活動以分組方式進行，首先藉由互相自我介紹的方式讓所有人有初步的認識，再來將地域性相接近的成員劃分為一組，讓小組成員透過討論與加入創意決定各小組名稱，最後在每組分發的大張海報紙上用麥克筆寫下各自家鄉的文化分享，最後再推派代表上台分享小組文化。文化分享內容由食、衣、住、行、育、樂等多個面向進行深入討論，組員能在交流過程中對於自身家鄉的文化能有更清楚的描述與認識，將文化內容用各種方式表達於紙上，無論是中文還是各自國家的文字，甚至是用繪畫的方式記錄下來，都可以讓小組在發表時增添豐富度使人印象深刻。
金門縣文化局表示，透過輕鬆愉悅方式表達並分享協會各成員來自不同地方的文化，可以更讓人印象深刻，藉由食衣住行育樂等面向更能讓大家有共鳴進而產生認同感，提升成員相互之間的情誼，期許未來能讓金門更多人知道有別於金門的多元文化，達到文化共榮。