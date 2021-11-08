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越女獨自撫養罹癌昏迷獨子　告別前夫曝辛酸故事

▲來台灣18年的黃姓單親媽媽，原本開心嫁來台灣，結果前夫在婚後2年就失業沒有再找工作，為了養大兒子她開始到電子公司上班，下班後又帶兒子到餐廳兼差，而賦閒在家的前夫則開始酗酒，且酒後情緒經常不穩。（圖／翻攝自Shutterstock）
▲來台灣18年的黃姓單親媽媽，原本開心嫁來台灣，結果前夫在婚後2年就失業沒有再找工作，為了養大兒子她開始到電子公司上班，下班後又帶兒子到餐廳兼差，而賦閒在家的前夫則開始酗酒，且酒後情緒經常不穩。（圖／翻攝自Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-08 19:20:32｜2021-11-08 19:23:13

《四方報》報導， 來台灣18年的黃姓單親媽媽，原本開心嫁來台灣，結果前夫在婚後2年就失業沒有再找工作，為了養大兒子她開始到電子公司上班，下班後又帶兒子到餐廳兼差，而賦閒在家的前夫則開始酗酒，且酒後情緒經常不穩。黃姓女子一直忍到3年前才離婚，原本以為終於能過上快樂的日子，沒想到卻在今年6月發現兒子罹癌，令她心力交瘁。 

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黃姓婦人說，今年6月兒子突然脖子出現異狀，醫師檢查發現是淋巴癌，就醫治療後，8月初再檢查出血癌，原本被告知可望康復，沒想到最近病情突然惡化，他陷入昏迷中，黃婦每天新竹、台北兩地奔波，把握每天1個小時的探視時間。 

後來她透過竹東鎮公所協助申請低收入戶等相關補助，黃婦兒子就讀的學校師生也錄製影片為他祈禱。國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟得知後，媒介社會資源幫助。縣議員杜文中則向熱心企業募款5萬元給黃女應急，希望拋磚引玉，讓社會大眾一起來幫黃家應援。 為了照顧兒子，她已申請留職停薪3個月，因而經濟陷入困境，且兒子的醫藥費高昂，她也不知該如何籌措。期盼社會大眾能夠伸出援手，幫助她渡過難關。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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