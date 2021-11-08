全智賢巧遇初戀情人！男方「一句話」讓她心碎

韓劇《智異山》以「護林員」為主題，故事舞台在2018年至2020年間交錯展開，男女主角朱智勛、全智賢攜手追查智異山接二連三的離奇遇難事件，卻在涉案的養蜂人李世旭（尹志溫飾）失蹤後斷了線索。而在最新一集中，曝光了全智賢少女時期叛逆、初戀的過往，孫錫久以徐伊江（全智賢飾）的初戀情人「林哲京」登場，兩人青澀又甜蜜的互動，引起熱議。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-08 20:00:00
全智賢在《智異山》中飾演個性頑固的徐伊江，國二就因太過調皮被奶奶抓去不良少年管訓所進行三天兩夜的改造，因此認識孫錫久飾演的孤兒「林哲京」，從此開啟雙方的不解之緣。叛逆離家到首爾半工半讀準備大學考試的全智賢，在打工時再度遇見對方，巧遇之後兩人不僅一起打工，孫錫久還為安慰考試失利的全智賢，帥氣騎著機車載著女方去看海，看似升溫的感情卻因一場偷錢疑雲戛然而止。
多年後，全智賢和孫錫久以護林員、警察的身分重逢，一句「好久不見」勾起全智賢和觀眾對粉紅泡泡的期待感，沒想到初戀情人間的溫馨氣氛，在全智賢聽到孫錫久提起「我老婆也喜歡山」後，瞬間凝結。《智異山》每週六、日晚上8點獨家同步韓國播出，觀眾可上愛奇藝國際版app或官網收看。