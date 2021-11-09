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星馬重啟邊境　11月29啟用接種者免隔離旅遊通道

▲隨著新加坡、馬來西亞疫苗接種、疫情控制取得進展，兩國將於29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」。圖為連接馬來西亞柔佛州新山市和新加坡兀蘭的新柔長堤。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新加坡、馬來西亞疫苗接種、疫情控制取得進展，兩國將於29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」。圖為連接馬來西亞柔佛州新山市和新加坡兀蘭的新柔長堤。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-09 06:03:31

（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）受COVID-19疫情影響，星馬邊境關閉已一年多。隨著新加坡、馬來西亞疫苗接種、疫情控制取得進展，兩國將於29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」，完整接種旅客入境免隔離，僅需檢測。

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新加坡總理李顯龍與馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天通話，討論啟用「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）事宜。李顯龍隨後透過臉書發文表示，星、馬在疫苗接種及疫情控制上取得良好進展，兩人同意逐步重啟兩國間的跨國航空旅行，這將有助兩國經濟復甦、恢復人民間的關係及強化夥伴關係。

李顯龍說，兩國也正在討論重啟新柔長堤及大士第二通道的陸路交通，「我們期待不久的將來，在新加坡與馬來西亞柔佛之間啟動類似VTL的計畫」。

根據新加坡總理公署與馬國首相署發布的聯合新聞稿，依斯邁沙比利表示，「VTL是馬來西亞與新加坡長期合作的另一項重要里程碑」。

新加坡自9月實施「疫苗接種者旅遊通道」以來，目前允許來自澳洲、汶萊、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、英國及美國已完整接種疫苗的旅客入境免隔離，僅需在出發前2天內及抵境後接受檢測。15日起，新加坡也將與韓國共同實施VTL。

新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，將持續擴大實施「疫苗接種者旅遊通道」，除了馬來西亞，自29日起，還將新增芬蘭及瑞典。

易華仁指出，目前每天最多可有4000名VTL旅客入境新加坡，未來新增馬來西亞、芬蘭及瑞典後，每天將允許多達6000旅客透過VTL入境。

依星政府規定，「疫苗接種者旅遊通道」不限旅行目的，旅客行程也不受限制，但需搭乘指定航班入境。

易華仁說，新加坡與馬來西亞的VTL上路後，預計在樟宜機場及吉隆坡國際機場間每天將有6個航班。（編輯：黃自強）1101108

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