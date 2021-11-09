印度邊警將主導鋪路　加強中印邊界崗哨連接性

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根據報導，4條道路將建於拉達克區（Ladakh），長度各約1到2公里不等，連接邊境警隊分布於喜馬拉雅山脈的崗哨，而2條步道會建於阿魯納查省（Arunachal Pradesh），供邊境警察巡邏之用。
拉達克區位於印度西北隅，阿魯納查省則位於印度東北角，均與西藏接壤。
報導稱，由於工程地處偏遠，招雇勞工不易，修路進度緩慢，因此這次由邊境警隊出馬，盼能加快工程，儘早提升邊境各崗哨及據點之間的後勤保障能力。
「今日印度報」說，自2005年到去年11月，印度政府已透過第一期邊界道路計畫，在中印邊界鋪設了總計538.5公里長的道路，目前正規劃第二期工程，增建32條道路和18條步道。
新的鋪路計畫是在中印邊界談判再次陷入僵局後傳出。
印度與中國去年6月在邊界爆發流血衝突，雙方稍後在一系列的會談中認明5大主要衝突點，並同意在數個地區停戰。但雙方於上月舉行的軍長級會談因出現重大歧見，未有進展。
另一方面，中國上月通過「陸地國界法」，印方學者猜測中國將大舉在邊境地區大舉造鎮，以鞏固領土主張。「印度時報」（The Times of India）在7日的社論中呼應了學者說法，並擔憂這些村莊之中可能包含解放軍的軍營。
這篇文章建議，印度政府宜儘快穩定克什米爾的政治局勢，以集中全部精力因應來自中國的戰略及安全挑戰。（編輯：高照芬）1101108