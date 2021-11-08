日職／2021球季不完全燃燒 田中將大大呼：我不甘心啊！
日本職棒（NPB）樂天金鷲日前在太平洋聯盟高潮系列賽（季後賽）遭到千葉羅德淘汰，陣中王牌投手田中將大在個人社群媒體上大呼：「真的不甘心！」
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-08 20:33:38
田中將大本季回歸日本職棒年薪高達9億，無倫是在人氣或是球隊戰力上，都被球團寄與厚望。不過本季他先發23場比賽，只繳出4勝9敗、防禦率3.01的成績，4場勝利是生涯最少紀錄，甚至代表國家參與東京奧運奪下金牌後一勝難求，陷入「悲情問天」狀況，是不完全燃燒的球季。
田中將大8日更新個人推特，他首先表示樂天金鷲的2021年球季無法達成目標的狀況下落下了帷幕，在這樣困難的情況下還是要感謝所有給予支持、應援的人士。
田中將大在推文最後寫下：「不甘心！我不甘心啊！」文字中透露這位自我要求相當高的前大聯盟強投，對於不完全燃燒的球季，表達出對自己不滿的情緒。
不過田中將大儘管帳面數據不理想，太平洋另一端的大聯盟仍對他招手，日媒《東京體育》指出，包含洋基在內7支球隊可能對他有興趣，雖然年薪不如待在樂天的9億，但能重返大聯盟賽場，就看在合約中握有選擇權的田中如何抉擇。