親手送吳亦凡坐牢　18歲網紅驚傳退學遠離傷心地

中國18歲網紅都美竹被男星吳亦凡誘騙交往，慘遭冷暴力拋棄，6月出面揭發其真面目，讓流量男星遭到拘捕，被封為「將吳亦凡送進監獄的女人」，但她的下場也很淒慘，被吳亦凡的粉絲瘋狂批評，更驚傳被中國傳媒大學退學，她今（8）日出面坦承退學一事，是自己主動選擇離開學校，原因是想離開這個傷心地，「早點恢復健康」。





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▲都美竹因為涉及吳亦凡誘姦事件，情緒不穩一度罹患憂鬱症。（圖／翻攝都美竹微博）

▲都美竹發文解釋，9月主動自中國傳媒大學退學。（圖／翻攝都美竹微博）

都美竹6月踢爆吳亦凡以誘騙手法，透過經紀人選妃，染指未成年少女，一度被質疑蹭熱度，想藉男星翻紅，為此她曝光赴醫院就診紀錄，坦言罹患憂鬱症情緒不穩，疑似有自殘行為，直到更多網紅跳出來發聲，指控吳亦凡早就是性侵慣犯，吳7月31日被北京朝陽警局拘捕，微博帳號被停用，輿論風向才大轉變，都美竹獲得許多網友聲援。





11月6日，吳亦凡在牢裡度過31歲生日，未來恐遭判刑數年，都美竹發文「什麼時候下雪呀？」被指暗酸吳亦凡一事終於沉冤得雪，網友反擊她自己也不是好女人，早就被學校退學，她索性秀出申請退學文件，再三強調「我沒有"被"退學」，早在9月就申請自中傳大學編導系退學離開，原因是很想離開北京，離開讓自己壓抑的城市，早點恢復健康。





她強調很捨不得大學生活和老師、同學，不想為吳亦凡放棄學業，未來會再復讀，重考一次大學，過正常人的生活，若有人散布她被退學的不實消息，不排除提告。粉絲們也力挺她過自己的人生，無須隨網友起舞。



