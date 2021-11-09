方馨煮菜上網學　甜認家中廚房歸老公管

唐美雲擔任製作人所推出的歌舞情境喜劇《孟婆客棧》，昨（8）日在民視首播，戲裡擔任廚娘的方馨表示，播出以來收到許多回饋，最常有粉絲私訊想吃她做的料理，但她透露平常沒有固定下廚，基本廚房都是歸老公管，但演出廚娘後也跟廚房培養出感情，現在有空也會試網路上教做菜的影片，像蛤蠣蒸蛋就深受家人喜歡。不過劇中唐美雲飾演的「萬千帆老闆」 ，常常嫌棄她做的料理，讓她收到啼笑皆非的訊息，像最近是收到粉絲說：「妳要不要去上廚藝班，不然萬千凡老闆都不愛吃，小心被趕出客棧。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-09 07:45:00
《孟婆客棧》描述冥界一間在奈何橋畔的客棧，要幫助入住客棧的貴賓有機會投胎轉世，過程中歡笑與淚水交織，製作人唐美雲直呼：「看了就會著迷！」第一單元由施易男跟李千那主演，詮釋改編自經典故事的「梁山伯與祝英台」，華麗的卡司陣容，被影評人譽為好萊塢的歌舞劇，每一次看都有新發現。
劇中飾演客棧成員湯伯的蔡振南表示，《孟婆客棧》融合了許多元素，所以朋友問他這是什麼戲劇時，他都會說一長串，「這部有歌仔戲，也是舞台劇，然後融入歌舞劇的元素。」所以要問他這是什麼戲劇，他就只能告訴對方說：「看了就知道了。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。