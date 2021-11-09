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美國常春藤盟校不平靜　3天內4校遭「詐彈」威脅

▲繼耶魯大學（Yale University）之後，美國上週末又有3所常春藤盟校（Ivy League）的校園接獲炸彈威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲繼耶魯大學（Yale University）之後，美國上週末又有3所常春藤盟校（Ivy League）的校園接獲炸彈威脅。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-09 06:21:38

（中央社紐約州綺色佳8日綜合外電報導）繼耶魯大學（Yale University）之後，美國上週末又有3所常春藤盟校（Ivy League）的校園接獲炸彈威脅，所幸校方與執法人員隨後表示，威脅之說毫無根據。

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美聯社報導，康乃爾大學（Cornell University）、哥倫比亞大學（Columbia University）與布朗大學（Brown University）昨天紛紛警告學生出現威脅，幾個鐘頭後才確認校園安全無虞。校園內若干建築物還被下令疏散。

位於紐約州綺色佳（Ithaca）的康乃爾大學校警昨天接獲通報，宣稱有4棟建築物內被裝設炸彈，校警隨後封鎖校園中心區域。

紐約市哥倫比亞大學校警則是在下午2時30分左右，接獲校園建築物面臨炸彈威脅的通報，隨後便對整個校園發布緊急警報。校方到下午5時前才確認威脅不足為信。

位於羅德島州首府普羅維登斯（Providence）的布朗大學校方也寄發簡訊警告學生，指警方正在調查「校園多棟建築物捲入炸彈威脅」。隨後校方於傍晚6時前再度傳訊告知學生校園安全，可以恢復活動。

位於康乃狄克州新海芬（New Haven）的耶魯大學兩天前也曾接到炸彈威脅，迫使數棟建築物和鄰近商家進行疏散。5日傍晚耶魯大學校園恢復正常活動時，距離接到威脅通報已過了約5小時。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1101108

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